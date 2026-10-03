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El CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, afirmó que el país avanza hacia una transformación económica que, según consideró, estaba pendiente desde hace décadas. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre política y electoral está llevando a parte del sector privado a adoptar una actitud más cautelosa frente a nuevas inversiones.

Durante el 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, Díaz respaldó el rumbo económico, aunque marcó al proceso electoral como una de las principales variables que observan las empresas antes de comprometer capital. “Vamos en la dirección correcta en un proceso de transformación que se demoró 30 o 40 años. En algún momento teníamos que empezar”, afirmó. A continuación, señaló: “El interrogante principal es el factor político-electoral”.

Y agregó: “Todavía no sabemos qué sistema electoral vamos a tener ni quiénes van a ser los candidatos, salvo (Javier) Milei”.

Inversiones: sectores con mayor previsibilidad y otros que esperan

Díaz explicó que el panorama empresarial es heterogéneo y que no todas las actividades enfrentan el mismo nivel de incertidumbre.

Entre los sectores que identificó como motores del crecimiento mencionó a la minería, el gas y el petróleo, la economía del conocimiento y los agronegocios.

“Si soy gas y petróleo, tengo claro cuál va a ser el horizonte de inversión”, ejemplificó.

La situación es diferente para industrias que necesitan transformar sus modelos de negocios frente a la apertura económica. En esos casos, la definición sobre la continuidad del rumbo puede ser determinante para decidir si avanzar ahora o esperar.

“El interrogante es el factor político, porque si vos pensás que el modelo económico se mantiene cuatro años más y estás en este sector que requiere una transformación relevante, sabés que lo hacés o desaparecés”, sostuvo.

Pero planteó el escenario inverso para aquellas empresas que consideran posible un cambio de modelo:

“Si estoy en un sector donde el modelo de país es otra vez el modelo del pasado, ¿qué apuro tengo? En Argentina no podés descartar nada”.

La heterogeneidad del sector privado

El CEO de AmCham insistió en que resulta difícil establecer una única lectura sobre la situación empresarial argentina debido a las diferencias entre actividades.

“Es muy difícil generalizar cuando Argentina tiene una heterogeneidad manifiesta”, señaló.

En ese sentido, detalló: “Nosotros tenemos 27 clusters, de los cuales 20 no sé cómo terminan. En ese escenario hay que evaluar cómo avanza el proceso electoral”.

La definición de las próximas elecciones aparece así como una variable relevante para sectores que necesitan proyectar inversiones de mediano y largo plazo, especialmente aquellos que requieren fuertes desembolsos para modificar sus estructuras productivas.

Qué puede pasar con el dólar durante el año electoral

Díaz también fue consultado por el comportamiento del mercado cambiario durante el proceso electoral y anticipó que podría registrarse una nueva dolarización de carteras.

Se trata de un movimiento habitual en períodos de elecciones en Argentina, aunque el ejecutivo estimó que su magnitud podría ser menor a la observada en 2025.

“Puede haber una dolarización de portafolios habitual en Argentina en los procesos electorales, pero probablemente sea mucho menor a la de 2025”, afirmó.

A la vez, manifestó confianza en la capacidad del equipo económico para contener eventuales movimientos bruscos del mercado.

Según Díaz, el equipo económico “va a tomar recaudos para mitigar” la volatilidad cambiaria.