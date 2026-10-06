Las devoluciones de MasterChef Celebrity (Telefe) pusieron a Maru Botana en el centro de la polémica; algunos espectadores comenzaron a mirar cuánto come la jurado cuando prueba los platos y qué gestos hace después; esos momentos, que forman parte de cada evaluación, pasaron de la cocina a una discusión en redes.

Entre los comentarios apareció, hay uno que especuló sobre los motivos personales de la cocinera. “Maru Botana es jurado de un programa de cocina, pero, no puede probar una masa de empanada porque engorda; es una payasa o está enferma”; otro usuario, cuestionó, directamente, su función: “Qué sentido tiene ser jurado de un programa de cocina si NO PODÉS PROBAR LA COMIDA”; una tercera publicación resumió su reacción de otra manera: “Me DEPRIME ver a Maru Botana probar los platos”.

Las críticas se concentraron en los bocados pequeños que, según esos espectadores, toma Botana durante algunas devoluciones; también, circularon memes y capturas de expresiones que, los usuario,s interpretaron como sorpresa o disgusto; la discusión creció sin que esos recortes permitieran conocer los motivos de la jurado para probar cada preparación de esa manera

Yanina Latorre se sumó a las críticas a Maru Botana

El tema llegó al streaming que acompaña a MasterChef Celebrity cuando, Yanina Latorre, reemplazó a su hija Lola en la conducción junto a Agustín “Cachete” Sierra; mientras Julieta Nair Calvo presentaba unas tortillas vegetarianas, Latorre dejó de prestar atención al plato para seguir de cerca la degustación de Maru Botana.

“A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”, dijo al comienzo de la devolución; mientras la participante explicaba su receta y la jurado se disponía a probarla, Yanina, insistió: “Dale, dale, corta y no come”; sus comentarios retomaban al aire el mismo cuestionamiento que ya circulaba entre algunos espectadores.

Cuando Botana tomó una porción, Latorre, reaccionó: “¡Ay, un pedacito así!”; despué, miró la cantidad que había probado Germán Martitegui y marcó la diferencia: “¡No ves el pedazo que come este!”; para cerrar la comparación, lanzó: “Esto es comer, no lo que hace Maru”.

La intervención de Yanina Latorre llevó al streaming una polémica que había empezado en redes; el tamaño de los bocados y los gestos de Maru Botana quedaron, otra vez, en el centro de los comentarios, mientras los participantes esperaban la devolución del jurado sobre sus platos.

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