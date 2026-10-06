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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó un emotivo video a Lionel Messi en la previa de su despedida, en el que destacó su legado y le agradeció “por hacernos mejores a todos“.

“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar”, comienza el material audiovisual que repasa la trayectoria del capitán argentino con la “Albiceleste“.

Luego, el mensaje apunta directamente al futbolista: “Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida“.

El homenaje también subraya la influencia de Messi fuera de la cancha y su manera de atravesar los momentos más difíciles: “Ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela”.

Seguidamente, se remarca: “Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo”.

Tras conquistar el título en Qatar 2022, Leo Messi revolucionó las redes al compartir una foto durmiendo junto a la Copa del Mundo.

Para cerrar, la AFA aseguró: “Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos”.

La gran despedida de Lionel Messi en la Selección argentina será esta noche a partir de las 20 en el partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental contra Benín.

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