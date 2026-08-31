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Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina de fútbol después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. El capitán comunicó la decisión tras la derrota frente a España en la última Copa del Mundo y explicó que el fallecimiento de su papá, ocurrido el 8 de agosto, reforzó una determinación que ya había comenzado a tomar.

El astro argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y finalista en 2014 y 2026, compartió una emotiva carta manuscrita a través de sus redes sociales. Allí explicó que el texto había sido escrito el 21 de julio, dos días después de la final, aunque aclaró que después de la muerte de su padre se encontraba todavía más convencido de su decisión.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, dijo. Asimismo, expresó: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

La carta manuscrita con la que Lionel Messi comunicó su decisión de retirarse de la Selección argentina.

La carta completa con la que Messi anunció su retiro

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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