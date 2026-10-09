La confirmación del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo y, La China Suárez, no fue indiferente a la resolución judicial; tras dos años de trámites judiciales, un tribunal de Milán, finalmente, disolvió el matrimonio, una noticia que el futbolista decidió compartir públicamente a través de un comunicado; sin embargo, quien terminó llevándose todas las miradas fue la actriz, que realizó una llamativa publicación.

Mientras el delantero manifestaba su satisfacción por la resolución judicial y aseguraba que tenía motivos para brindar, su actual pareja sorprendió a sus seguidores con un video que muchos interpretaron como una celebración por el final definitivo del vínculo matrimonial entre Icardi y la conductora.

La actriz publicó, a través de su cuenta de Instagram, una grabación en la que aparece bailando al ritmo de “COMPA COLETO (uy_como)”, de Aria Vega, desde el living de la propiedad conocida como “la casa de los sueños”, que el futbolista adquirió durante su recuperación de una lesión de rodilla.

Sobre las imágenes, Suárez, escribió: “Cuando miras a tu novio”, junto a un emoji de una cara babeando; además, acompañó el posteo con otra frase: “Todo el día con esta canción”, pero, la publicación no terminó ahí; poco después, la actriz compartió el mismo video en sus historias de Instagram y agregó otro mensaje por si no quedó claro la alegría que recorre en su cuerpo tras el divorcio de su pareja: “Hoy es un buen día”.

La coincidencia entre la frase y la confirmación del divorcio de Icardi despertó todo tipo de interpretaciones; numerosos usuarios consideraron que se trataba de una manera de festejar el fallo que puso fin al matrimonio del delantero con Wanda Nara.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue la letra del tema musical seleccionado por la actriz, que rápidamente, comenzó a circular entre sus seguidores.“Uy, ¿cómo fue que Dios te hizo tan mirable?. Yo te miré y uyyy, quedé tiesa. Me cruzaste cable y después dije ‘ay, bebé, echa pa’ acá de una vez’. Ay, bebé, pégate a mi mini mini, ráyamela solo pa’ ver”, dice el fragmento de la canción que acompañó las imágenes.

La publicación se produjo en una fecha particularmente significativa para la historia de los protagonistas; el vínculo entre la Suárez e Icardi comenzó a generar polémica en octubre de 2021, cuando salió a la luz el encuentro que mantuvieron en París mientras el futbolista todavía estaba casado con Nara.

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