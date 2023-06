La confesión y amenaza de "Lilita" Carrió: "Tengo muchas causas bajo secreto de sumario"

Elisa "Lilita" Carrió, referente de la Coalición Cívica y recientemente confirmada como precandidata a diputada del Parlasur por Juntos por el Cambio (JxC) en las Elecciones 2023 brindó una entrevista al periodista José del Rio en su programa "Comunidad de Negocios" de LN+. Durante la nota, la ex legisladora de Cambiemos lanzó contundentes críticas a propios y ajenos.

En este marco, "Lilita" criticó duramente al dirigente del PRO Cristian Ritondo, quién encabeza una de las listas de diputados JxC en la provincia de Buenos Aires.

"Me alegra tanto que Ritondo esté en el otro lado. Está querellado. Tengo bajo secreto de sumario todo esto. Tengo muchas causas bajo secreto de sumario, SIDE, AFI, con todas las persecuciones que se hicieron incluso durante mi gobierno. Así que digo esto porque algunos dicen que son amigos y demás. Miren, yo puedo ser amigo de alguien, pero no tener negocios", deslizó.

Cabe recordar que en octubre del 2022 Carrió denunció que sufrió "mucha persecución, pero nunca tanta como de parte de sectores de mi propio gobierno". Así lo había manifestado en el programa de Mirtha Legrand, donde apuntó directamente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la administración de Cambiemos. "El daño que le hicieron a mi familia fue irreparable", dijo.

Por otro lado, la pre candidata en la lista liderada por Horacio Rodríguez Larreta, chicaneó a Luis Brandoni (83) con quien se enfrentará en las PASO para encabezar la lista del Parlasur.

“Voy a estar yo de un lado, y del otro un actor... ¿cómo se llama? Luis Brandoni. Está grande Luis Brandoni, no sé cuántos años tiene...”, expresó "Lilita" sobre el candidato elegido por Patricia Bullrich.

Lilita Carrió denunció un intento de atentado

Por último, la líder de la Coalición Cívica reveló que sufrió un accidente mientras se dirigía a la provincia de Santa Fe y señaló sus sospechas sobre un posible atentado contra su vida.

Al relatar los hechos, la precandidata al Parlasur explicó: “Uno de los autos en los que viajábamos es el blindado, el otro, no. A último momento me cambié de auto. Me estallaron las dos ruedas”. Ante la pregunta de si este incidente pudo haber sido intencional, respondió con determinación: “Y… ¿a quién le va a interesar que estallen las dos ruedas del auto blindado en el que viajaba yo?”, revelando así sus sospechas sobre un posible atentado.

En la entrevista, Carrió no descartó la hipótesis de un intento de atentado contra su vida. “No tengo miedo”, enfatizó, agregando: “A mí me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde”, subrayó la referente de Juntos por el Cambio.

Si bien un fiscal de Santa Fe ha comenzado a investigar el incidente, aún no se ha iniciado una causa judicial formal sobre lo sucedido, aclaró Elisa Carrió durante la entrevista