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Setenta años de historia llegaron al escenario del Teatro Colón. La Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez celebró su aniversario con la 12.ª Gala Anual Solidaria, una noche que reunió a artistas, representantes de empresas e instituciones, donantes y referentes de la cultura para acompañar el trabajo que la organización sostiene junto al hospital pediátrico.

La gala, realizada este lunes, tuvo producción y dirección artística de Lito Vitale y Ezequiel Silberstein. Sobre el escenario estuvieron Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Elena Roger, Jairo, Hilda Lizarazu y Leo Sujatovich, junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón. La conducción estuvo a cargo de Julián Weich y Verónica Varano.

Entre los invitados estuvieron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; y Mirtha Legrand, quien acompañó la gala desde uno de los palcos.

Durante la noche, la presidenta de la Cooperadora, Alicia Garré, destacó el acompañamiento recibido a lo largo de estas siete décadas: “Esta Gala representa mucho más que una noche en el Teatro Colón: es el reflejo de una comunidad que desde hace 70 años acompaña a la Cooperadora y confía en nuestro trabajo”.

Uno de los momentos más significativos llegó durante el intervalo. Mariana Fabbiani, madrina de la Cooperadora, agradeció a quienes participaron de la gala y acompañó la entrega de reconocimientos a artistas y personalidades que colaboraron con la institución a lo largo de los años.

Los reconocimientos fueron entregados por niños, en representación de los miles de pacientes que reciben atención en el Hospital Gutiérrez.

El equipo completo de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez que hicieron vivir una noche inolvidable a más de 2.400 asistentes. ©MILWATTS

70 años acompañando al Hospital Gutiérrez

La Cooperadora nació en 1956, cuando un grupo de personas se organizó para recaudar fondos frente a la epidemia de poliomielitis. Aquella primera colecta dio origen a una institución que, durante siete décadas, acompañó obras, equipamiento y proyectos destinados a mejorar la atención de los niños y sus familias.

A lo largo de los años, la Cooperadora contribuyó a la renovación de áreas de Terapia Intensiva, Esterilización, Investigación Traslacional, Oncología, Neurocirugía, Diagnóstico por Imágenes y Consultorios Externos, entre otros sectores del hospital.

Hoy, la historia continúa con un nuevo desafío: la remodelación integral del histórico Pabellón Gómez.

El proyecto contempla la renovación de 3.200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, con impacto directo sobre más del 40% de la capacidad de internación del Hospital Gutiérrez y una inversión superior a USD 8 millones.

Los fondos recaudados durante la gala estarán destinados a sostener la labor de la Cooperadora y, especialmente, sus programas de asistencia y acompañamiento a pacientes y familias que atraviesan situaciones complejas.

Rafael Escalante Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos; Betina Saporiti, Claudia Aramburu y Alicia Garré; Andrea Falugi, directora médica nacional de Red BASA; Natalia Olmos, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos; y Silvina Pérez Mautino, directora ejecutiva de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. ©Fernando Perez

GRUPO OLMOS acompañó la gala

GRUPO OLMOS estuvo presente en esta edición aniversario de la Gala Solidaria, representado por Natalia Olmos, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación; la Dra. Andrea Falugi, directora Médica Nacional de Red BASA; Florencia Barreiros, coordinadora de Relaciones Institucionales de Red BASA; y Rafael Escalante, de Relaciones Institucionales y Comunicación, quienes fueron acompañados por Sandra Paz, gerente general de OSFE (Obra Social Ferroviaria).

La presencia de GRUPO OLMOS se suma al acompañamiento de una institución que, desde 1956, convirtió la solidaridad en obras concretas dentro del Hospital Gutiérrez.

Una historia que sigue

La ovación final reunió a todos los artistas sobre el escenario del Colón y cerró una noche en la que la música fue el punto de encuentro para una causa que lleva siete décadas: acompañar al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Setenta años después de aquella primera colecta contra la poliomielitis, la solidaridad cambió de escala, pero no de propósito. La historia de la Cooperadora sigue escribiéndose en cada obra, cada aporte y cada iniciativa que busca que los niños reciban atención y que sus familias no estén solas durante ese camino.