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El exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere y padre de su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años, rompió el silencio tras el fallecimiento de la actriz.

La expareja de la intérprete, fallecida a los 36 años, decidió pronunciarse a través de Instagram, donde compartió una imagen de una época en la que, todavía, formaban una familia junto a su hija; en la foto, aparecen los tres con la menor sobre los hombros de su mamá.

En el posteo, el excampeón mundial de peso pesado escribió un emotivo mensaje en el que dejó en claro que, pese a que la relación sentimental entre ambos había terminado años atrás, Panettiere continuaba ocupando un lugar fundamental en su vida.

“Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor”, escribió Klitschko al comienzo del texto. “El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija”, prosiguió.

El mensaje del exboxeador, que llegó dos días después del fallecimiento de la actriz el pasado domingo, también incluyó un reconocimiento a la trayectoria de Panettiere; Klitschko destacó el talento que la llevó a convertirse en una figura conocida desde muy joven y las dificultades que debió atravesar durante su recorrido en la industria.

“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al mismo tiempo que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente”, destacó, y, agregó: “Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”.

Un emotivo fragmento del texto está dedicado a Kaya, nacida en 2014; Klitschko aseguró que, una de sus prioridades, será preservar para ella el recuerdo de su mamá. “A nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”, escribió.

En su despedida, el exdeportista también tuvo palabras para los seres queridos y seguidores de la actriz. “Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes, también, están de luto hoy”, expresó, y ceró: “Los jóvenes con talento como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto”.

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