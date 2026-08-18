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El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el Gobierno proyecta la reelección de Javier Milei en 2027 y sostuvo que La Libertad Avanza aspira a imponerse en primera vuelta en las próximas elecciones presidenciales.

“Nos imaginamos reelectos en primera vuelta en octubre de 2027“, afirmó Ravier durante una conferencia de prensa, al referirse a las expectativas del oficialismo de cara a los comicios.

La declaración volvió a colocar la continuidad de Milei en el centro de la agenda política. Al mismo tiempo, el funcionario vinculó esa proyección electoral con la permanencia del programa económico impulsado por la administración libertaria.

Ravier habló sobre la salud de Milei: “Está muy bien”

El vocero presidencial aseguró que Javier Milei “está muy bien de salud”, luego de las “dudas” expresadas desde distintos sectores.

“Desde muchos lugares se manifestaron dudas sobre la salud del Presidente. Está muy bien. Ayer dio un excelente discurso. Estamos entrando en una etapa electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas. Es lamentable que operen de esta manera”, vituperó.

El Gobierno ratificó la continuidad de la “motosierra”

Ravier confirmó que la “motosierra” continuará como una herramienta central de la gestión y defendió la reducción del gasto público como parte de la estrategia destinada a preservar el equilibrio fiscal y avanzar con las reformas previstas.

Según explicó, la intención consiste en achicar el tamaño del Estado para que el sector privado pueda disponer de una mayor cantidad de recursos.

El funcionario dijo que la administración consiguió equilibrar las cuentas públicas tras recibir un “déficit fiscal heredado” y presentó ese resultado como uno de los principales argumentos para mantener el actual rumbo económico. En esa línea, descartó modificaciones en el esquema vigente: “No vemos razones por las cuales cambiar este modelo“.

Ravier resaltó los resultados económicos del Gobierno

Durante la conferencia, el portavoz también defendió la evolución de diferentes indicadores y aseguró que la Argentina alcanzó niveles récord en varios sectores. “Estamos en récord de producción, en récord de exportaciones, en récord de consumo”, señaló.

Además, destacó la evolución de la inflación. De acuerdo con su exposición, la tasa anual descendió desde niveles superiores al 200% hasta ubicarse cerca del 30%, y anticipó que continuará bajando.

Los indicadores sociales también formaron parte de la defensa de la gestión de Milei. “Ya hemos reducido la pobreza a la mitad, de más del 50% al 30%, más o menos en este momento, 28%”, afirmó. A su vez, indicó que la indigencia cayó desde niveles superiores al 18% hasta alrededor del 6%.

Críticas al estímulo del consumo y defensa del ajuste

La defensa de la política de ajuste estuvo acompañada por cuestionamientos a las estrategias orientadas a estimular el consumo mediante medidas de expansión del gasto.

Ravier apuntó contra el denominado “plan platita” y consideró que incentivar el consumo tiene un alcance limitado: “El estímulo de consumo es un truco que tiene un límite”.

En contraposición, planteó que el crecimiento debe apoyarse en la inversión y las exportaciones, dos pilares que el Gobierno busca consolidar dentro de su programa económico.

El vocero aseguró que el plan económico despierta interés internacional

En otro tramo de la conferencia, Ravier aseveró que la estrategia económica argentina comenzó a despertar interés fuera del país. “Es interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional“, manifestó.

El funcionario subrayó que la administración de Milei concentró su estrategia en reducir el gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal, en lugar de recurrir a incrementos impositivos.

Así, el Gobierno volvió a presentar el orden de las cuentas públicas como uno de los pilares de su programa económico y como fundamento para sostener el esquema aplicado desde el inicio de la gestión.

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