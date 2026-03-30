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La Corte Suprema de Justicia presentará una propuesta integral para reformar el sistema de selección de jueces federales. El máximo tribunal busca proyectar una imagen de cohesión institucional, pese a que el documento técnico fue suscrito originalmente por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sin la firma de Horacio Rosatti.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la implementación de concursos anticipados. Esta modalidad permitiría seleccionar a los candidatos antes de que se produzcan las vacantes efectivas, con el objetivo de otorgar previsibilidad al sistema y evitar las subrogancias prolongadas que afectan la celeridad judicial.

Para limitar las valoraciones subjetivas, la propuesta incluye la creación de un banco de preguntas múltiple choice para los exámenes. Con esta herramienta, la Corte pretende restarle peso a la entrevista personal, una instancia que históricamente ha permitido alterar el orden de mérito de los aspirantes de manera arbitraria según los intereses de los consejeros de turno.

La acordada, firmada el pasado jueves, enfatiza principios de transparencia, idoneidad e igualdad. El tribunal intenta así dar una respuesta institucional ante el deterioro de la confianza pública, fijando reglas claras sobre quiénes acceden a la magistratura y bajo qué criterios de legalidad.

La asistencia de Rosatti a la presentación oficial busca ratificar que, más allá de los matices internos, la reforma representa una postura unificada del cuerpo frente a la necesidad de transparencia en el Poder Judicial.

Apoyo de IDEA

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresó su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces.

“El proyecto es un gran avance, ya que incluye normas que tienden a brindar transparencia y disminuir la discrecionalidad. La propuesta fue realizada al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo que, por ley, tiene la función de confeccionar los reglamentos para los procesos de selección de los candidatos a cubrir las vacantes”, indicó el empresariado.

La cámara empresaria destacó que la iniciativa de la Corte -cabeza del Poder Judicial- es una medida muy reclamada por la sociedad frente a la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados y la opacidad de los concursos públicos.

El reglamento propuesto por la Corte incluye:

• Reducir, de manera razonable y previsible, la incidencia de las entrevistas personales realizadas por los miembros del Consejo a los postulantes.

• Implementar “concursos anticipados” para evitar que los procesos de selección se inicien una vez producida la vacante.

• Establecer que quienes participan en la elaboración de preguntas o consignas de examen no intervengan en su corrección.

• Garantizar el anonimato de los postulantes mediante sistemas de codificación alfanumérica y herramientas informáticas auditables.

“Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”, concluyó.