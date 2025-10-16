Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Juzgado Federal de Río Gallegos hizo lugar a un habeas corpus presentado por la defensa de Lázaro Báez, condenado por causas de corrupción, para que sea internado en un centro de salud y se le practiquen estudios médicos de urgencia.

El recurso fue impulsado luego de que los abogados del empresario denunciarán que la atención brindada el domingo pasado en el Hospital Regional de Río Gallegos había sido “superficial e insuficiente”.

En su resolución, el juez Claudio Vázquez ordenó “el traslado urgente hacia alguno de los nosocomios privados de esta ciudad que posea cobertura correspondiente en razón de la obra social de la cual Báez es beneficiario”. Además, indicó que deben realizarse todas las prácticas médicas necesarias para evaluar su estado de salud.

Báez no tiene obra social y pidió ser atendido en El Calafate

Durante la audiencia, Lázaro Báez manifestó que no posee obra social desde hace una década y solicitó que su internación se realice en el Hospital Samic de El Calafate, un centro de alta complejidad.

El empresario fue trasladado en junio desde la prisión domiciliaria en El Calafate a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos, donde actualmente permanece detenido. Desde entonces, su defensa sostiene que su salud se ha deteriorado significativamente.

Así escoltaban a Lázaro Báez en el hospital de Río Gallegos.

“Agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”

El habeas corpus fue presentado ante el juez de ejecución Néstor Costabel, quien dispuso que a Báez se le realicen nuevos estudios cardiológicos, entre ellos electrocardiograma, ecocardiograma y laboratorio completo, “conforme criterio médico”.

La defensa alegó que se ha producido “un agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones de detención del Sr. Báez, alojado en un ámbito incompatible con su delicado estado de salud y en condiciones materiales contrarias a la dignidad humana”.

Asimismo, los abogados cuestionaron la actuación del juez de ejecución y recordaron que “ha omitido adoptar medidas médicas esenciales, incluso en cumplimiento de directivas reiteradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Evaluación médica y reclamo por la competencia del caso

El juez Costabel pidió que el Cuerpo Médico Forense evalúe las manifestaciones de la defensa para determinar si Báez se encuentra en estado crítico, con riesgo de muerte súbita, tal como sostiene el informe presentado por sus abogados.

Además, dispuso que el trámite del habeas corpus sea derivado al Juzgado Federal de Río Gallegos, donde Báez fue trasladado en ambulancia desde la cárcel.

Sin embargo, la abogada defensora Yanina Nicoletti cuestionó la medida: “Es inadmisible que hayan trasladado la resolución del habeas corpus a otro juzgado distinto del que lleva la causa, y que no se tramite donde está el legajo de salud de Báez, que cuenta con casi 2000 fojas”.

Un pedido reiterado por motivos de salud

Desde hace meses, Lázaro Báez viene solicitando volver al régimen de prisión domiciliaria, argumentando un deterioro progresivo de su salud y la imposibilidad de recibir una atención médica adecuada dentro del penal.

La Justicia deberá ahora determinar, en base a los resultados de los estudios médicos y a la evaluación forense, si el empresario podrá continuar cumpliendo su condena en prisión domiciliaria o si permanecerá alojado en la Unidad Penitenciaria Federal de Río Gallegos.