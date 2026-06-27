Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte repentina de Ernestina Pais generó conmoción en el mundo del espectáculo y, a medida que pasan las horas, sus amigos y colegas la comenzaron a despedir en redes; una de las publicaciones más conmovedoras fue la de Rochi Igarzábal, su compañera en la obra de teatro “El divorcio del año”, quien le dedicó unas emotivas palabras.

Con el corazón roto, la actriz, comenzó escribiendo: “Quiero creer que no es verdad… Amiga, te llamé, te llamé mil veces; hablamos, a la mañana, de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida; llena de proyectos, de arte y de alegría”.

Y, prosiguió: “Sabía que algo te dolía siempre en el corazón y, a pesar de eso, te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades, donde íbamos a hacer función”.

También, contó lo cercanas que eran durante las giras.”Estos últimos meses, hicimos colecho: dormíamos juntas; yo te tapaba, cuando te veía con frío en los viajes nocturnos, yendo de un lado al otro; venías a mi habitación y compartíamos tus escritos, tus relatos”, reveló.

Igarzábal hizo referencia a los sueños que Ernestina tenía para esta nueva etapa de su vida. “Decíamos que ‘íbamos a ser millonarias’. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto; no quiero entenderlo, no quiero creerlo”, manifestó.

“Yo estaba fascinada con vos. No sé si te dije lo mucho que te amo y todo lo que me inspiraste en nuestro vínculo; sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos muchos años; sabíamos que esto era para siempre, y, lo es”, expresó.

“Yo sé que estás más liviana. Te puedo sentir. Ernes, nos quedaron mil postres por probar. No se cómo voy a hacer sin ver tus ojos almendrados con la sombrita celeste que encontraste en tu caos y te encantaba. Tu risa, tu ´pochi, ¿como estas?’, es difícil seguir después de vos”, escribió, con profunda tristeza.

Rochi cerró con unas palabras que reflejan el inmenso vacío que dejó la partida de Ernestina. “Te amo para siempre. Nunca quiero dejar de sentir que estás. Debés estar abrazada a Jorge, tanto lo nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”.

Leé más notas de La Opinión Austral