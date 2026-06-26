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Solange Abraham aprovechó el vivo el “Gran Hermano Generación Dorada” (Telefe), para apuntar, directamente,contra lo que dentro de la casa se denomina como “las plantas”; es decir, aquellos jugadores que pasan desapercibidos y evitan involucrarse en el juego.

Sin filtro y, frente a Santiago del Moro, el conductor del reality, y sus compañeros, la participante lanzó una crítica contundente sobre la actitud de algunos jugadores que, según ella, no están cumpliendo un rol activo dentro de la competencia. “Me gustaría que, el público, empiece a castigar a las personas que usan este espacio para no hacer nada, y me parece una falta del respeto al público”, se quejó, Solange.

Lejos de bajar el tono, continuó reforzando su postura y dejó, en claro, su visión sobre el formato y la exposición que implica participar del programa. “Estamos acá para jugar, pero, también, para dar show”, indicó.

En este marco, profundizó su reclamo sobre las estrategias de bajo perfil que, según su mirada, algunos participantes utilizan para evitar quedar en la mira del público o de sus compañeros. “Hay personas escondidas todo el tiempo, tratando de evitar de dar una opinión para que no la pongan en placa”, sostuvo.

Y, remarcó su postura sobre el nivel de juego dentro de la casa. “Hay muy pocos que están dando todo”, aseguró.

Tras sus declaraciones, el clima dentro de la casa se volvió más tenso; acto seguido, Solange se levantó y comenzó a cantar junto a Cinzia, Pincoya, Mariela, entre otros: “Todos a placa, así se van las plantas”, mientras la escena dejaba a varios participantes en una posición incómoda; entre ellos, Nigro, Andrea del Boca y Yipio.

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