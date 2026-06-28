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El Gobierno de Javier Milei avanza con una reconfiguración de su estructura política tras la salida de Manuel Adorni y prepara el desembarco de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en una decisión que apunta a relanzar la gestión libertaria y recuperar capacidad de coordinación.

Según fuentes oficiales, el anuncio de la designación podría concretarse este domingo, mientras que la jura y la asunción del nuevo funcionario quedarían previstas para los primeros días de la próxima semana.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete implicará además cambios en el organigrama estatal. Uno de los principales movimientos sería el regreso del Ministerio del Interior bajo la órbita de la Jefatura de Ministros, una estructura similar a la que funcionó durante parte de la administración actual.

Aunque todavía resta definir quién ocupará formalmente la cartera de Interior, fuentes gubernamentales señalaron que “El Colo” mantendría el control político del área y funcionaría como principal articulador de las decisiones estratégicas.

Santilli, el elegido para reforzar la política del Gobierno

Santilli había asumido al frente del Ministerio del Interior a fines de octubre de 2025, con la misión de aportar diálogo y apertura política, luego de una elección provincial en Buenos Aires que representó un fuerte respaldo para La Libertad Avanza (LLA).

Desde su desembarco en el Ejecutivo, el dirigente fue ganando protagonismo y construyó una relación de confianza con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, integrantes del denominado “triángulo de hierro” del oficialismo.

De confirmarse su llegada a la Jefatura de Gabinete, Santilli se convertirá en el cuarto funcionario en ocupar ese cargo durante la gestión libertaria y asumirá una tarea central: ordenar la política interna y fortalecer los vínculos entre el Gobierno, el Congreso y los distintos sectores de poder.

El cierre de la etapa Adorni

Mientras se definía el nuevo esquema de Gobierno, Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos. Pese a las expectativas sobre una despedida formal de Manuel Adorni, finalmente no hubo encuentro público ni fotografía oficial.

El Presidente se limitó a respaldar mediante sus redes sociales algunos mensajes de apoyo hacia el ex vocero presidencial, luego de que Adorni difundiera su carta de renuncia.

Entre los mensajes destacados estuvo el de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien expresó su apoyo al funcionario saliente y cuestionó el impacto que tuvieron las críticas públicas sobre él y su familia.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, escribió Karina, a quien definió como una persona “íntegra, valiosa y muy querida”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también respaldó al ex funcionario al remarcar que “la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio”. Su mensaje, aunque más breve, también fue replicado por Milei.

Con la llegada de Santilli, el Gobierno busca iniciar una nueva etapa política, con mayor articulación interna y una estrategia enfocada en recuperar protagonismo tras meses de desgaste.