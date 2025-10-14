La Voz Argentina 2025 (Telefe) llegó a su fin con una gran definición que tuvo como ganador a Nicolás Behringuer, representante del equipo de Luck Ra, quien se impuso en la votación del público; en tanto, Alan Lez, del Team Lali, obtuvo el segundo lugar, lo que no impidió que su coach, Lali Espósito, celebrara con su característico humor y emoción el cierre del certamen.

Tras el anuncio del resultado, Lali acudió a su cuenta de “X” para dejar unas sentidas palabras sobre su paso por el programa. “Terminó La Voz Argentina, una experiencia hermosa. Gracias a mis compañeros coaches, ¡increíbles! ¡Felicidades Primo y Nicolás!”, escribió, haciendo referencia al ganador y a su colega cordobés.

De inmediato, dedicó unas líneas a su participante: “¡Alan, sos el campeón de mi vida! ¡Te admiro! Gracias a todos los que votaron por el “Team Lali” y a quienes nos acompañaron cada noche. Me despido de este show hermoso. ¡Gracias, La Voz, por tanto!”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el toque final que Lali agregó a su despedida; minutos después de su mensaje, publicó un fragmento de la recordada serie infantil “Cebollitas”, emitida a fines de los años 90; en el video, uno de los personajes, canta: “No es importante, ni el fin del mundo… Arriba, chicos, somos segundos”, mientras los pequeños jugadores festejan con entusiasmo pese a no haber ganado.

La escena, cargada de nostalgia, sirvió como una metáfora perfecta del espíritu de su equipo y del mensaje de Lali, quien reivindicó la importancia del esfuerzo y la alegría más allá del resultado.

