En una entrevista para Infobae, Valentin Yankelevich, hijo de Romina Yan, reconstruyó distintos episodios de su historia familiar y, explicó, por qué decidió hablar públicamente después de tantos años; sus declaraciones contrastan con la imagen de una familia que, tras la muerte de la actriz, procuró preservar su intimidad y atravesar el duelo lejos de la exposición mediática.

Valentín reveló que las situaciones de violencia comenzaron cuando tenía entre 9 y 10 años, después de la muerte de su madre.; según su relato, tanto él como su hermano, Franco, atravesaron episodios de maltrato físico y psicológico mientras vivían con su padre.

El joven describió una convivencia marcada por los gritos, los golpes y las humillaciones; entre las situaciones que recordó, mencionó que, Darío Giordano, lo habría agarrado de los pelos, lo habría golpeado y encerrado en su habitación; también, aseguró que recibía descalificaciones que afectaron profundamente su autoestima. “Era un infierno vivir en esa casa”, resumió, al reconstruir aquella etapa de su infancia.

Valen explicó que, durante mucho tiempo, sintió que no tenía a quién recurrir; según contó, él y Franco intentaron hablar de lo que ocurría con integrantes de la familia paterna, pero consideraron que no habían sido escuchados; también, relató que le contaba a una psicóloga lo que sucedía en su casa y que, en algunas ocasiones, eso habría derivado en nuevos episodios de violencia; el joven aclaró que estaba contando su propia experiencia y que, su hermano, también habría atravesado situaciones similares; sobre Azul, la menor de los tres hijos de Romina, señaló que era mucho más chica en aquel momento.

“¿Quién iba a creer que un padre le pegaba a los hijos, los maltrataba?”, expresó Valentín, al recordar lo que vivió puertas adentro.

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