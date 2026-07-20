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El Gobierno estableció septiembre como fecha política para aprobar la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aún no consiguió reunir los apoyos suficientes en el Congreso. La negociación continúa atravesada por la desconfianza de los gobernadores y la disputa con Mauricio Macri por el futuro del PRO.

En la Casa Rosada confían en que la reforma electoral pueda convertirse en ley durante el tercer trimestre. Sin embargo, desde que el Ejecutivo incorporó la iniciativa a su agenda parlamentaria, la eliminación definitiva de las PASO no logró avances significativos.

Javier Milei, por recomendación de Karina Milei, le asignó a Diego Santilli la tarea de construir los acuerdos políticos necesarios para ordenar la estrategia oficialista con vistas a la reelección presidencial.

Tres puntos que Milei no negocia

La Casa Rosada sostiene que la eliminación de las PASO permitiría reducir la cantidad de elecciones, evitar un gasto estimado en USD 300 millones y eliminar los espacios publicitarios obligatorios en los medios de comunicación. Esos son los tres puntos que Milei mantiene como innegociables.

Desde el oficialismo también rechazan que la reforma tenga como objetivo fragmentar a la oposición y favorecer las posibilidades electorales del Presidente. En cambio, distintos sectores opositores advierten que la eliminación de las primarias complicaría la conformación de listas de unidad y podría dispersar el voto contrario al Gobierno.

La desconfianza de los gobernadores

La discusión no está limitada al contenido formal del proyecto. Los gobernadores y los bloques opositores reclaman certezas sobre el armado de alianzas y el cierre de listas antes de comprometer su respaldo.

Durante la gestión de Alberto Fernández, sectores del kirchnerismo promovieron la eliminación de las PASO con el argumento de reducir el costo electoral. Actualmente, dirigentes peronistas y referentes de los espacios que conformaron Juntos por el Cambio advierten sobre las consecuencias que tendría la reforma en la construcción de una oposición unificada.

Santilli trabaja junto con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem para despejar objeciones y conseguir el acompañamiento del PRO y la Unión Cívica Radical.

En el oficialismo reconocen que la iniciativa requiere un acuerdo amplio en el Senado, ya que los apoyos provenientes de las provincias no alcanzarían para asegurar su aprobación posterior en la Cámara de Diputados.

El Gobierno busca sancionar la reforma antes del debate del Presupuesto 2027. En la Casa Rosada señalan el 31 de diciembre como fecha límite, con el argumento de que las reglas electorales no deberían modificarse durante el año de los comicios.

Temor a las alianzas provinciales

El Gobierno afirma que Karina Milei abandonó su intención inicial de extender la marca de La Libertad Avanza a todas las provincias y aceptó negociar acuerdos con gobernadores aliados. Esa postura, sin embargo, no logró despejar las dudas de los mandatarios ni de los referentes libertarios del interior.

Los gobernadores evitan respaldar un esquema que podría debilitarlos en sus distritos, mientras que dirigentes de La Libertad Avanza temen quedar excluidos de los acuerdos locales en aquellas provincias que decidan desdoblar sus elecciones.

La preocupación dentro del oficialismo apunta a que los mandatarios provinciales conserven sus estructuras en los comicios locales y luego no impulsen con la misma intensidad la candidatura presidencial de Milei.

El PRO, entre Milei y Mauricio Macri

La negociación con el PRO representa el punto más complejo del proceso. El vínculo entre Milei y Jorge Macri mejoró, y Karina Milei analiza habilitar una fórmula conjunta que permita evitar la división del electorado antikirchnerista en la Ciudad de Buenos Aires.

La tensión con Mauricio Macri, no obstante, modifica esa estrategia. El expresidente tomó distancia de Milei, defendió la continuidad de las PASO y comenzó a instalar una posible candidatura bajo la consigna “Próximo PASO“.

Karina Milei considera que el fundador del PRO busca conservar margen de maniobra para construir una alianza con otros partidos, similar a la coalición que lo llevó a la Presidencia en 2015. Por ese motivo, incrementó la presión sobre Jorge Macri, quien también mantiene una relación distante con su primo.

Cerca de la secretaria general sostienen que cualquier acuerdo deberá contemplar a ambos dirigentes, ya que un entendimiento parcial no resolvería la disputa interna del PRO.

Aunque el respaldo del PRO resulta clave para que la reforma avance, en el Gobierno creen que el bloque de Diputados liderado por Cristian Ritondo no tiene una postura homogénea respecto de las primarias. La Casa Rosada busca aprovechar esas diferencias para sumar adhesiones sin alcanzar un acuerdo integral con Mauricio Macri.

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