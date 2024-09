La embajadora del Reino Unido se negó a sacarse una foto con diputada de UxP que llevaba una remera de Malvinas Kirsty Hayes le pidió a la legisladora Agustina Propato si podía quitarse la prenda y ante la negativa quedó excluida de la foto. El episodio generó un amplio debate en redes sociales, reavivando la histórica disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.

Un tenso episodio tuvo lugar en el Congreso durante un encuentro entre legisladores argentinos y la embajadora del Reino Unido, Kirsty Hayes, debido a la remera que llevaba la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, con la frase “Las Malvinas son argentinas“. La embajadora solicitó a Propato que se retirara o cambiara la prenda antes de participar en una foto oficial. Ante la negativa, optó por no posar en la foto.

El incidente ocurrió en el marco de una reunión de amistad entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En un video que circula por plataformas digitales, se puede escuchar a Propato explicando: “Me piden que me quite la remera para que la embajadora esté en la foto. Como argentinos, todos tenemos una de estas en casa. Nuestros caídos de Malvinas son familiares y no se puede objetar este símbolo solo porque la embajadora no lo quiere. Si no, que me pidan a mí que me corra de la foto”.

Ante la negativa de la diputada, la embajadora británica respondió: “Nosotros también tenemos caídos”, lo que evidenció el malestar de los legisladores presentes, entre ellos Margarita Stolbizer y Martín Tetaz, quienes también le pidieron a Propato que se cambiara la remera para poder tomar la fotografía grupal.

Propato responde en redes sociales: “Esta es la remera que no me pienso sacar”

Tras el incidente, Agustina Propato acudió a su cuenta de X (antes Twitter) para aclarar lo sucedido. “Hoy, a las 12:20 del mediodía, se conformaba en el Congreso el grupo parlamentario entre el Reino Unido y la República Argentina”, explicó la diputada.

Propato detalló que antes de la foto oficial, la embajadora británica “exigió que me quitara la remera que tengo puesta, de lo contrario, no participaría de la foto”. Según Propato, los legisladores Almirón, Tetaz y Stolbizer respaldaron la solicitud de Hayes.

La diputada finalizó su declaración reafirmando su postura: “En honor a nuestros caídos, héroes y veteranos de Malvinas, en mi corazón llevaré y seguiré llevando estampada: ‘LAS MALVINAS SON ARGENTINAS'”