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El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo 8 de noviembre, después de 39 años sin una visita pontificia al país. Su arribo al Aeroparque Jorge Newbery estuvo acompañado por el recibimiento oficial del presidente Javier Milei y autoridades de la Iglesia, pero uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el Pontífice se acercó a un grupo de fieles que lo esperaba sobre la pista.

Entre las escenas que marcaron la bienvenida se destacó el abrazo espontáneo de una niña al Santo Padre y el particular regalo de otro pequeño: un carpincho de peluche, también conocido como capibara. El obsequio, uno de los más llamativos de la jornada, se sumó a las flores, rosarios, cartas y banderas que recibió durante el encuentro.

La niña que abrazó al papa León XIV y el regalo del carpincho

Luego de los saludos protocolares, León XIV decidió acercarse a las personas que habían sido convocadas para recibirlo. Siempre acompañado por Javier Milei, recorrió la hilera de fieles y se detuvo para escuchar sus palabras, recibir presentes y bendecir a quienes se acercaban.

Una de las imágenes más emotivas fue la de una niña que se aproximó para abrazarlo. El Papa respondió al gesto con cercanía, en un encuentro que también tuvo otros momentos espontáneos protagonizados por los chicos.

Uno de ellos le entregó un carpincho de peluche, un animal que se convirtió en un símbolo popular de la cultura argentina durante los últimos años y que despertó especial simpatía entre los más pequeños.

El regalo se destacó entre los distintos presentes que recibió el Pontífice. Dos jóvenes también le acercaron un ramo de flores blancas y amarillas, mientras que otros integrantes de la comunidad le entregaron rosarios y cartas.

León XIV se tomó varios minutos para saludar a los presentes. Algunos lograron estrecharle la mano y otros se acercaron para abrazarlo. La emoción atravesó el recibimiento y hubo fieles que no pudieron contener las lágrimas.

Por qué la comunidad de San José de Flores recibió al Papa

Los fieles que participaron de la bienvenida pertenecían, en su mayoría, a la comunidad de la Basílica San José de Flores, ubicada en el barrio porteño de Flores, un lugar especialmente significativo para la historia de Jorge Bergoglio.

La delegación estuvo encabezada por el sacerdote Martín María Bourdieu, párroco de la basílica, quien le entregó uno de los primeros regalos de bienvenida.

El templo tiene un vínculo especial con la historia del papa Francisco: allí, cuando tenía 17 años, sintió el llamado a la vida religiosa y al sacerdocio. Por eso, la participación de esa comunidad en la recepción de León XIV tuvo un significado particular, como representación del barrio y de la iglesia que marcaron los primeros pasos de Bergoglio en su vocación.

La basílica, inaugurada en 1883 y de estilo neogótico, había organizado una vigilia de bienvenida el sábado por la noche, como preparación para la llegada del nuevo Pontífice.

El recibimiento oficial de León XIV en Aeroparque

El avión que trasladó al Papa desde Uruguay aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 16:34 del domingo. La llegada marcó el inicio de su primera visita a la Argentina desde que asumió el pontificado.

En la pista lo esperaba el presidente Javier Milei, junto con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia católica.

Entre ellos estuvieron el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro.

Después de los saludos protocolares y del encuentro con los fieles, León XIV comenzó su agenda oficial en la Ciudad de Buenos Aires.

Del homenaje a San Martín al encuentro con Javier Milei

La primera actividad del Pontífice fuera del aeropuerto fue una visita al Monumento al General José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde realizó un homenaje al prócer argentino. Allí estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Posteriormente, se trasladó a la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión privada con Javier Milei. El Presidente también le presentó a los integrantes del Gabinete nacional.

La jornada continuó con una visita a Plaza de Mayo, donde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó la llave de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, el Papa tenía previsto participar de un acto en el Palacio Libertad con funcionarios, legisladores y dirigentes de distintos espacios políticos.

La visita de León XIV se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluye actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su llegada, marcada por el abrazo de una niña y el regalo de un carpincho, dejó las primeras imágenes de cercanía con los fieles argentinos.

Durante la bienvenida, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.