Thiago Medina continúa internado tras el grave accidente vial que generó preocupación por las lesiones que sufrió, pero los últimos reportes indican un pronóstico favorable y avances significativos en su recuperación; el joven de 22 años, exjugador de Gran Hermano, fue sometido a una toilette quirúrgica y, tras la intervención, su estado comenzó a mostrar señales de mejoría que emocionaron, profundamente, a su familia.

En este marco, Julio, su padre, dialogó con “Puro Show” (El Trece) y compartió la alegría que sintió al ver a su hijo en un momento inesperado. “Recién salgo de verlo y quería informarles que lo encontré sentado en la cama, hablando con las enfermeras; nos saludamos, nos habla y le pide a Daniela de ver a las nenas, nos pregunta cómo estamos y todo eso; nos encontramos recién con eso”, reveló con la voz cargada de emoción.

En ese instante, Camilota, que estaba a su lado, no pudo ocultar su felicidad y su sonrisa reflejaba la conmoción. “Ayer lo vi que estaba operado, estaba medio volado; que este sentado es algo tremendo, no lo puedo creer; me emociona por la fuerza y la voluntad que tiene de salir adelante”, añadió.

También, el padre relató momentos llenos de ternura junto a sus hijas. “Por ahora, le muestran videítos de las nenas; como está en terapia, no las puede ver, pero esto es muy bueno y, con los videos, se ríe, dice que “tienen el pelo largo y que se los corte”. ‘Qué grandotas que están’, dice”, detalló sobre Laia y Aimé, dejando en evidencia la capacidad de Thiago de disfrutar de pequeños instantes de normalidad pese a su situación.

Conmovido, Julioreflexionó sobre la experiencia que atraviesa la familia y su propio estado emocional tras estos días difíciles. “De la tormenta que pasamos, en este momento, puedo ver el sol y el arcoíris. Agradecerle a Dios, que existe, no se olvida de nosotros. Hay que poner el corazón honesto para que escuche las oraciones. Dios le regaló otra vida. Verlo sentado, habla de la voluntad que tiene él. No duerme, está aburrido. Se acuerda de lo que pasó, sabe que está en un riesgo de salud. Los médicos están haciendo un trabajo espectacular. Nos atendieron una barbaridad acá”, manifestó, mostrando gratitud y esperanza.

Qué es una “toilette quirúrgica”

Una toilette quirúrgica (a veces también llamada “limpieza quirúrgica” o “lavado quirúrgico”) es un procedimiento médico fundamental que consiste en la limpieza, desinfección y preparación minuciosa de una zona del cuerpo o de una herida antes, durante o después de una intervención quirúrgica; su objetivo principal es minimizar el riesgo de infección y promover una correcta cicatrización.

El procedimiento, generalmente, incluye:

Limpieza y desinfección: se utilizan soluciones antisépticas (como yodopovidona o clorhexidina) para reducir al máximo la carga microbiana en la piel alrededor del sitio operatorio.

Desbridamiento (si aplica): eliminación de tejido muerto, dañado, necrótico o contaminado, así como cuerpos extraños como detritos o suciedad de una herida, por ejemplo, en el caso de heridas traumáticas o úlceras para dejar solo tejido sano.

Lavado por arrastre: irrigación abundante con soluciones estériles (como suero fisiológico) para “arrastrar” y eliminar la suciedad superficial y el material contaminante.

