Franco Colapinto afronta su decimocuarta presentación con Alpine en la Fórmula 1, correspondiente a la 18° fecha del calendario que se disputa en el Gran Premio de Singapur, en el trazado urbano de Marina Bay.

El piloto argentino llega después de ubicarse en la 19ª posición en Azerbaiyán, competencia que tuvo como vencedor a Max Verstappen (Red Bull), nuevamente en la pelea por el título mundial, que líderan Oscar Piastri y Lando Norris.

GP de Singapur: cómo es el Circuito de Marina Bay

Se trata de un trazado callejero reconocido por el imponente horizonte de la ciudad como escenario de fondo. Debutó en la Fórmula 1 en 2008 con la primera competencia nocturna de la historia de la categoría.

Desde entonces, se convirtió en uno de los clásicos del calendario, además de ser un gran desafío físico por la irregularidad del asfalto y la humedad, que ponen a prueba la resistencia de los pilotos.

Longitud del circuito: 4,94 kilómetros

Distancia de carrera: 306,143 kilómetros

Número de vueltas: 62

Récord de vuelta: 1:34.486 de Daniel Ricciardo en 2024

Circuito de Marina Bay

GP de Singapur: cronograma completo

Viernes 03 de octubre

Prácticas Libres 1 – FINALIZADA –

Prácticas Libres 2 -FINALIZADA-

Sábado 04 de octubre

Prácticas Libres 3: -FINALIZADA-

Clasificación: -FINALIZADA-

Domingo 05 de octubre

Carrera: 9:00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Seguí el GP de Singapur por LU12 AM680

Este domingo, a partir de las 09:00, viví el Gran Premio de Singapur en vivo por LU12 AM680 La Deportiva de la Patagonia, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1.

Además, se podrán conocer más detalles del evento y la participación del pilarense Franco Colapinto en laopinionaustral.com.ar.

Cómo ver online el GP de Singapur de Fórmula 1

Para acompañar al argentino en cada giro, habrá varias opciones para disfrutar de la transmisión en vivo:

Televisión

Toda la acción se transmitirá por Fox Sports.

Streaming

Disney+ Premium : La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio.

: La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio. Plataformas de streaming con Fox Sports: Podrás sintonizar la señal a través de servicios como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otros.

F1TV

El canal oficial de la Fórmula 1 ofrece planes desde 8 dólares mensuales para no perderte ningún detalle.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

