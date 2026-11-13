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La empresa naviera Easter Island, propietaria del buque chileno “Danstar”, descartó que la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas tenga relación con el proyecto petrolero británico Sea Lion.

Mientras continúa la controversia diplomática con Argentina por el legítimo reclamo de soberanía sobre el archipiélago, las malas condiciones climáticas retrasaron la llegada del carguero a la región de Magallanes, prevista ahora para este fin de semana.

En plena navegación y a la espera de arribar a Punta Arenas, la embarcación de bandera chilena se prepara para restablecer una conexión marítima que permanecía suspendida desde 2011, según informó el medio chileno Radio Bío Bío.

La tapa del diario La Opinión Austral del domingo 6 de septiembre: Tierra del Fuego busca frenar el comercio entre Punta Arenas y Las Islas Malvinas.

Postura naviera

En declaraciones a la emisora trasandina, el gerente de la compañía, Pablo Pacheco, rechazó cualquier vinculación logística o comercial con la explotación ilegal de hidrocarburos en aguas argentinas.

El ejecutivo explicó que el buque transportará principalmente alimentos, frutas, verduras y materiales de construcción destinados al abastecimiento civil en el territorio insular.

“Nosotros no tenemos ninguna relación con la explotación de hidrocarburos”, afirmó Pacheco, quien sostuvo que la firma se dedica exclusivamente al abastecimiento insular, replicando la operatoria que ya realiza hacia Isla de Pascua.

El empresario insistió en que la operación comercial está “total y absolutamente desmarcada” del yacimiento Sea Lion y remarcó que su experiencia se limita al traslado de suministros básicos.

Tensión diplomática

Las explicaciones de la firma privada no lograron disipar el malestar generado a nivel bilateral ante el avance sobre aguas jurisdiccionales argentinas.

El canciller argentino, Pablo Quirno, planteó que el buque chileno debía solicitar autorización oficial de Argentina para concretar el trayecto hacia las islas, postura que fue rechazada por su par chileno, Francisco Pérez.

A la discusión pública se sumó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien cuestionó los planteamientos de la diplomacia argentina y sostuvo que el Estrecho de Magallanes no es un paso coadministrado.

“Chile no coadministra el estrecho. Es un territorio chileno y se cumplen los tratados internacionales que garantizan el libre paso de cualquier barco”, concluyó el jefe comunal.