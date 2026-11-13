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Paula Bernini pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2026 y dialogó con La Opinión Austral sobre su nominación como mejor conductora, la cobertura de la visita del Papa León XIV a la Argentina y la actualidad económica del país.

La periodista reconoció que no esperaba recibir una nominación en esa categoría, especialmente después de años de trabajo en distintas coberturas periodísticas en todo el país.

“Estoy sorprendida, porque mejor conductora nunca lo esperé. La verdad que hice tantas coberturas, recorrer el país en cuarentena, el caso de Sosa, el caso Loan, Bahía Blanca, Argentina partida, y nunca fui ni como movilera ni como revelación. Entonces, cuando dijeron conductora, lo siento como un mimo”, expresó.

También destacó el reconocimiento al equipo de Tempraneros, ciclo del que forma parte desde hace dos años, y valoró el recorrido de sus compañeros. En particular, mencionó a Matías Bertolotti, quien lleva 13 años en el programa.

“Tempraneros se lo merece, es un gran equipo y hace mucho que están”, señaló.

La emoción de Bernini por la visita del Papa

Uno de los momentos centrales de la entrevista fue el recuerdo de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Bernini había protagonizado una de las coberturas del acontecimiento y reconoció que, durante el encuentro, hubo un momento en el que la emoción superó su rol profesional.

“Hay un momento donde te juro que la presencia de León XIV te hace despegarte de la Paula periodista. Era muy fuerte y creo que estuvimos todos los periodistas a la altura de las circunstancias, pero hay un momento donde te desborda lo personal y ahí es donde te afloran las lágrimas”, contó.

La periodista explicó que no esperaba tener tan cerca al Pontífice y que ese contacto la sorprendió.

“Lo tuve muy cerca, no lo esperaba y me sorprendió. La emoción, la verdad, es que no la contenés”, agregó.

También reflexionó sobre el impacto que tuvo el acontecimiento en el equipo periodístico y en la sociedad. Para Bernini, la visita dejó un mensaje que trasciende la cobertura informativa y que merece ser acompañado por una reflexión colectiva.

Inflación de octubre: “No esperábamos menos de dos puntos”

Durante la charla, Bernini también fue consultada por el índice de inflación de octubre, que registró una suba del 2,2%.

La periodista explicó que acababa de regresar de Córdoba, donde había realizado la cobertura de la visita papal, por lo que todavía no había podido profundizar en los detalles del indicador.

De todos modos, consideró que el incremento estaba dentro de las previsiones de algunos análisis económicos y señaló que al Gobierno le continúa costando reducir la inflación a niveles inferiores.

“Se esperaba que suba la inflación en este mes. Siempre son meses que suben. Creo que ya lo habían anunciado incluso las diferentes encuestadoras. No esperábamos menos de dos puntos y se sabe que le está costando al Gobierno mucho perforar el 1,5”, sostuvo.

Además, estimó que durante diciembre el índice podría mantenerse en valores similares, aunque aclaró que habrá que observar cómo evoluciona la economía durante los primeros meses del próximo año.

Proyectos y planes para 2027

En el tramo final de la entrevista, Bernini anticipó que ya comenzó a organizar sus próximos compromisos profesionales y que tiene proyectos en preparación para el año que viene.

“Siempre tenemos cada año proyectos nuevos, coberturas nuevas, así que esperamos que nos acompañen y sorprender”, adelantó, sin brindar mayores detalles.

La periodista cerró la charla con la expectativa puesta en los nuevos desafíos laborales y en el descanso después de un año marcado por coberturas y acontecimientos de relevancia nacional.