La escandalosa pelea en vivo entre Yanina Latorre y Julia Mengolini: "Te vivís riendo de todos, bancatela una vez"

En pleno aire de "Los Ángeles de la Mañana", Yanina Latorre y Julia Mengolini tuvieron un fuerte cruce de palabras a raíz del paso de Lola Latorre por el programa "PH Podemos Hablar", donde habló del episodio de infidelidad de su papá Diego.

Entrevistada por el ciclo que conduce Ángel de Brito, Mengolini se refirió a los dichos de María Virginia Godoy (conocida como Señorita Bimbo), quien había insultado en la semana a la hija de Yanina diciendo "No te podés quejar si tu papá se cogió a alguien, pelo... de mie...".

"No me gustaría que le pasara nada a Yanina, por favor, que estuve leyendo que está muy sensible. Te enojaste con Señorita Bimbo", expresó Mengolini en tono irónico, el cual desató la furia de la panelista. "Vos tenés una bebita; yo tengo una hija de 19 años que no es mediática, no es maleducada, no le falta el respeto a nadie, no va a llorar a la tele: ojalá me puedas dar la razón en algo y no que siempre haya una grieta política porque vos le das la razón a los que piensan políticamente como vos", le respondió Yanina.

Ante ello, Mengolini explicó: "El programa (de Señorita Bimbo) lo escuché en vivo. Y me pareció que las chicas se reían más de vos que de Lola. Se reían de cómo la habías criado (...). Se reían de que te había salido una nena a imagen y semejanza tuya. Que estaba muy contenta, que había salido flaca y linda igual que vos".

A esto, la columnista de LAM respondió: "Contame, porque es muy feo lo que estás diciendo. ¿Qué es una nena a imagen y semejanza mía?". Y después añadió: "¿Vos te pensás que porque soy rubia, flaca, estoy teñida y manejo una camioneta, soy tarada mental? ¿En serio te lo creíste? ¿O ustedes son las taradas mentales, que son feministas selectivas?".

"Yanina, vos te vivís riendo de todo el mundo. Te tocó a vos. Bancatela una vez. Te vivís riendo de todo el mundo", lanzó la periodista, a lo que la mujer de Diego Latorre retrucó: "Contame de quién me río. No me río de nadie. Tu problema conmigo es que pensamos distinto y te molestó un día que te dije de una florcita marginal. No me río de nadie. Laburo y me va bien".

La discusión entre ambas fue subiendo de tono y en un momento, la panelista criticó el trabajo de la entrevistada: "Ustedes se creen seres elevados y terminan en radio online. No las llama nadie. Por favor, pónganse a pensar. A vos te molestan (Jorge) Lanata, (Marcelo) Longobardi, y están en la mejor radio del país. Y vos estás en una radio que se escucha por Internet. Les mando un beso a las dos. Estoy podrida", lanzó Latorre.

El tema se replicó durante todo el viernes en las redes sociales, donde salieron a hablar más personas reconocidas de la farándula como Naiara Awada, que respaldó a Yanina, y Malena Pichot, que por el contrario apoyó a Mengoini y a su compañera de FutuRock