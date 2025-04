Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una delegación de 60 personas, entre jugadores de todas las edades, entrenadores y colaboradores, la Escuela de Tenis de Mesa Ulloa tuvo una destacada participación en el Torneo Patagónico que se disputó en Puerto Natales, Chile. La competencia, organizada por el Club Patagonia Natales, reunió a equipos de toda la región y tuvo como protagonista al semillero santacruceño.

Desde categorías infantiles hasta mayores de 70 años, la escuelita que conduce Carlos Ulloa, junto a Diego y Leandro Ulloa, cosechó podios en casi todas las divisiones. En Sub 9, Sub 11 y Sub 13, tanto en damas como en varones, los jugadores de Ulloa dominaron el podio, con nombres como Thiago y Diego Ulloa, Agostina Ulloa, Sebastián Bustamante, Sabrina Mosca y Diego Esparza, entre otros.

También hubo presencia destacada en las categorías mayores, donde Angélica Trincado, Carla Muñoz y María Casas se subieron al podio en Maxi 40 damas, mientras que Leandro Ulloa alcanzó el tercer lugar en la categoría principal de varones. En total, participaron clubes de Punta Arenas, Río Turbio, Puerto Natales y Río Gallegos, en un torneo que fortaleció los lazos deportivos y culturales de la Patagonia.

Más allá de los resultados, la Escuela Ulloa volvió a demostrar su compromiso con la formación, el desarrollo y la integración regional a través del deporte. El viaje, sostenido con el esfuerzo colectivo de las familias, cocineros y entrenadores, es un ejemplo de cómo se construye comunidad desde el deporte.