Luego de Keita Baldé aseguró que estuvo con Wanda Nara, la empresaria salió a desmentir sus dichos. En este marco, Simona Guatier, la esposa del futbolista, habló con Juan Etchegoyen para “Mitre Live” y arremetió contra la empresaria.

¿Qué le respondió Wanda Nara a Keita Baldé?

La conductora publicó un extenso y fuerte comunicado, donde aseguró que no le fue infiel a Mauro Icardi con Baldé.

“Chicas, miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado, sí, y… me da escalofríos hasta dónde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo, hasta el último segundo, quisieron recuperarme”, comenzó diciendo Nara.

Ante esto, prosiguió: “Y respecto al último dolido, lamentablemente, bloquee y no respondí más llamadas, aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mí, si era real y bla bla… que no podía ser que no creía en mi relación, que me hablen que desbloquee; etc. Tan despechado de mandar a tu “ex”, que pobre ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras por que, en Italia, si se paga y mucho. Ya inicie daños y perjuicios. Ahora, quiero ver de dónde inventan para defenderse… yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre)”.

“Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho. Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan”, lanzó.

“Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé y, con esta persona, hicimos viajes y tengo pruebas. ¿Ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta dónde te puede llevar? Algunos conviven con mujeres que nunca escuché hablar, peor de alguien avisando previamente que lo harían para lastimarme. Pufff… a mí nada me lastima, porque vivo mi vida sin pensar en causarle dolor a nadie”, afirmó la empresaria.

Y, advirtió: “Lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor. Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios, solo me defiendo y defiendo a mis hijos como una LEONA. Como lo que siempre dije que era… por eso, fui la primera en llevar en mi piel el tatuaje de un león”.

Finalmente, cerró: “Los amo. Los dejo que voy a ver cantar a mi novio (L-Gante), que siendo más joven me enseña a que la felicidad está en las pequeñas cosas y en las reales, como mi amor por él. Sé que no necesitas explicaciones, pero si hay algo que no soy es zorra. Para mí, los valores de familia son sagrados y a esta y la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo, porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre. Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”.

¿Qué le respondió Simona Guatier a Wanda Nara?

“Como ustedes saben, se reflotó el “wandagate” con las entrevistas de Simona, esposa de Keita Baldé y, también, con el reportaje a su marido que generaron un descargo larguísimo de Wanda. Hoy, en este programa, Simona habla y le responde a la ex de Mauro Icardi”, comenzó diciendo el periodista.

Luego, Etchegoyen agregó a su información. “Me envió un audio Simona. Yo conversé el fin de semana unos 30 minutos por teléfono, donde me contó el detrás de escena de su entrevista en un medio europeo. Ahora la vas a escuchar a ella, que leyó lo que escribió Wanda y le responde fuerte”. En este marco, el conductor puso al aire el audio que recibió de Simona.

“Yo no cobré dinero por la entrevista y la he hecho porque me la estaban pidiendo hace mucho tiempo. Pasó mucho tiempo después que pasó lo que pasó. La he hecho para mi ética y moral y decir lo que pienso de esta mujer”, se la escucha decir a la italiana sobre Wanda. Después, en su descargo, sumó: “Si ella quiere salir hablando y diciendo que ‘yo cobré esto o lo otro’. Que ahora yo salgo con pruebas, ¿qué pruebas? si ya se sabe que ha estado con mi marido. No cambia nada que haya estado una, dos o tres veces con él. No cambia nada y me da igual”.

Y, concluyó: “Yo he hecho esta entrevista diciendo la verdad de lo que pasó y lo que yo pienso. Si ella se siente mal con lo que pienso, ese no es mi problema”.

