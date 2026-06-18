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La salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó preocupación en las últimas horas luego de que se conociera que fue internado por un delicado cuadro médico. La noticia volvió a poner en foco a una de las personas más importantes en la vida del campeón del mundo, aunque la familia del futbolista pidió evitar especulaciones y respetar la intimidad del entorno.

La preocupación aumentó después del debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, donde Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado tras marcar el primer gol del encuentro. Luego del partido, durante la conferencia de prensa, el astro argentino explicó que había atravesado “días complicados” por un problema ajeno al fútbol.

Sus declaraciones generaron una ola de versiones sobre la salud de Jorge Messi, quien debió ser internado. Sin embargo, durante las últimas horas comenzaron a circular informaciones falsas sobre su estado, lo que provocó el enojo de la familia.

Este miércoles por la mañana, en el programa de streaming de LUZU, Florencia Peña afirmó que el padre de Lionel había fallecido, aunque la información no había sido confirmada oficialmente y luego se comprobó que era falsa.

Ante esta situación, la familia Messi emitió un comunicado para aclarar el estado de salud del padre del futbolista y pedir responsabilidad.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, expresaron.

Además, remarcaron su malestar por la difusión de rumores: “La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

El comunicado también señaló que solamente los familiares más cercanos cuentan con información precisa sobre la evolución de Jorge Messi y que cualquier versión externa debe ser tomada como falsa.

“Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, indicaron.

Por último, la familia del padre de Lionel Messi pidió prudencia y respeto durante este momento delicado: “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

También agradecieron las muestras de cariño recibidas y solicitaron preservar la privacidad de Jorge Messi y de todos sus seres queridos. Según indicaron, cualquier novedad relevante será comunicada oficialmente por la familia.