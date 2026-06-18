Anthony Hopkins, el célebre actor británico alcanzó la edad de 88 años y, lejos del retiro, se mantiene plenamente activo en los sets de filmación, continuando con su labor de conmover a las audiencias globales, en especial, cuando toma la determinación de expresarse con total honestidad sobre el duro proceso que debió transitar para dejar atrás su severa dependencia a las bebidas alcohólicas.

Esta búsqueda personal lo llevó a aprender muchas cosas en la vida, a cómo tratar los vínculos y a entender que no siempre se puede contar con las mismas personas para todas las situaciones y, muchas veces, para priorizarse tuvo que tomar decisiones difíciles respecto a estas relaciones. “Dejé de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar”, sostuvo.

En noviembre de 2025, el protagonista de “El silencio de los inocentes” publicó su libro de memorias We Did Ok, Kid (Lo hicimos bien, niño), en el que habló de su adicción al alcohol y cómo logró superarla; justamente, a fines de diciembre, en la previa de su cumpleaños número 88, publicó un video en su cuenta de Instagram para celebrar, con sus seguidores, sus 50 años de sobriedad. “Hace 50 años estuve a punto de morir”, reveló.

Y, prosiguió: “Manejé mi auto en un estado de embriaguez total y me di cuenta, en ese momento, de que me estaba divirtiendo demasiado… Se llama alcoholismo”.

En este marco, le aconsejó a las personas que tuvieran problemas con el consumo excesivo de alcohol que buscaran ayuda profesional.“Porque la vida es mucho mejor”, manifestó.

“Yo busqué ayuda y hoy, hace 50 años, se terminó. Solo les deseo lo mejor. Elijan la vida, en lugar de lo opuesto. En dos días voy a cumplir 88 años, así que, tal vez, hice algo bueno, no lo sé”, reflexionó, orgulloso.

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