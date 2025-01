Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gran Hermano 2025 continúa generando impacto en las redes sociales. Este lunes, después de la salida de Andrea por problemas de salud, se realizó un repechaje mediante voto positivo y, entre los eliminados previamente, el público decidió que Jenifer Lauría regresara a la casa más famosa del país con el 57,4% de los votos. Su retorno no fue inesperado debido a su rivalidad con Chiara Mancuso por el amor de Giuliano Vaschetto.

Es importante recordar que ambas participantes ya habían tenido enfrentamientos por conquistar a “Nano”, aunque él optó inicialmente por la expareja de Ricardo Centurión. Sin embargo, cuando Jenifer quedó eliminada por decisión del público, Giuliano inició un romance con Chiara, lo que convirtió el regreso de Lauría en un evento que afectó directamente a esa relación.

Como se observó en la transmisión de Telefe, la oriunda de La Matanza sorprendió al afirmar: “Voy a ir por todo” antes de reingresar a la competencia. Su llegada impactó a sus compañeros, especialmente a la hija del exfutbolista, quien no pudo ocultar su incomodidad. Giuliano, en cambio, la recibió con una amplia sonrisa, un abrazo cálido y salió tomado de la mano con ella por el patio como si nada hubiera sucedido.

Chiara, visiblemente afectada, expresó su molestia ante sus compañeros más cercanos: “No puedo creer la secuencia”, le comentó Claudio Di Lorenzo frente a Ulises Apóstolo y Katia ‘La Tana’ Fenocchio en el patio. “Esto es un montón“, agregó Mancuso. Durante la conversación, La Tana señaló: “Cómo le encanta meter cizaña a Brian, es increíble”. Claudio intentó calmarla diciendo: “Tranqui”. Cuando Katia le preguntó si se sentía incómoda, Chiara respondió: “Sí, obvio”.

Con un tono firme, la protagonista de esta historia declaró su intención de tomar medidas drásticas: “Ahora los saco a los dos”. Claudio sugirió actuar con inteligencia: “Está bien hablar con los dos. Pero tranquila, con inteligencia. Lo único que quiero es que no estés mal”. Katia, por su parte, añadió: “Tenés que poner las cartas sobre la mesa. Porque si él está todo bien acá y todo bien allá…”.

Asimismo, en una conversación más privada con Ulises, Chiara confesó: “Voy a ir contra él (por Nano) ahora”. Su compañero, buscando calmarla, le preguntó: “¿Por qué tomas decisiones apresuradas?”. No obstante, la joven manifestó su enojo y dejó clara su postura: “Si veo que me humilla, voy también contra Jenny. Me voy a enfrentar contra todo lo que me tenga que enfrentar”.

Con determinación, Chiara aseguró que cualquier intento de Giuliano por retomar un vínculo con Jenifer sería motivo de rechazo dentro y fuera del programa: “Es un desastre. Lo van a cancelar y lo hago pelota”, sentenció. El cordobés opinó que “Nano” podría salir beneficiado en términos de imagen: “Él está como sex symbol acá adentro”.

Finalmente, Mancuso sorprendió al insinuar un cambio de estrategia que marcó distancia de su grupo inicial: “Los saco a los dos y me uno a Brian. Estoy dispuesta a hacerlo”, anunció, abriendo la puerta a nuevas alianzas y dejando en claro que su prioridad ahora es mantenerse en juego.

