Luego de que Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género y el futbolista hizo oficial su romance con La China Suárez, Yanina Latorre reveló en “El Ejército de la Mañana” (Bondi Live) cómo se encuentra anímicamente la modelo.

Latorre salió al aire y contó que mantuvo conversaciones con Nara. En diálogo con Pepe Ochoa, la panelista de “LAM” dijo que “la empresaria está destrozada y con asistencia psiquiátrica”.

Además, después de que el futbolista oficializara su noviazgo con La China Suárez, Latorre contó que “las nenas pidieron ver a Mauro solo, que no querían verlo con nadie”.

Maxi López habló del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez

Se siguen sumando testimonios a la polémica protagonizado por Nara, Icardi y Suárez. Maxi López, lo expareja de Wanda y exmejor amigo de Mauro, habló con “LAM” (América TV) y dio su opinión sobre el escándalo.

El exfutbolista aterrizó en Ezeiza, este viernes por la noche, junto a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, con quién estuvo de vacaciones las últimas semanas. Una vez en el aeropuerto, Wanda los recibió y salieron juntos.

Sin embargo, Maxi no escapó de los medios que los estaban esperando para saber qué pensaba del escándalo que se generó en las últimas semanas y que parece no tener fin. “Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando”, expresó López.

Tras estos dichos, lanzó: “Está todo bien, pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada”. Además, contó qué hará con Wanda ahora que enfrenta esta guerra mediática con La China e Icardi. “Seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”, reveló.

“Con Wanda está todo bien. No quiero opinar, porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”, explicó Maxi, quien, hace unas semanas, se juntó en Europa con Nara y L-Gante cuando eran pareja.

Por su parte, Wanda ignoró a la prensa y solo se limitó a ocuparse de sus hijos, subirlos a una camioneta y partir rumbo a su hogar.

