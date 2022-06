La hermana del camionero asesinado por piqueteros, le escribió una carta: "Vamos a encontrarnos con lo que nos queda de vos"

La joven hermana de la víctima, escribió en el chat de whatsapp que tenía con su hermano unas emotivas palabras, luego de enterarse el ataque y el fallecimiento de su familiar. A partir de esto, Fernanda Jara sostuvo: “Necesito escribir, mientras viajamos para encontrarte y ver qué te paso. Ya no estás. Vamos a encontrarnos con lo que nos queda de vos."

De acuerdo a lo comunicado por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, "el transportista oriundo de General Rodríguez estaba haciendo su labor (ayer) alrededor de las 17 cuando, al pasar por un piquete a unos cinco kilómetros del acceso a la ciudad de Daireux rumbo a Bonifacio, fue fuertemente agredido por quienes protestaban".

En su carta, la hermana del fallecido agregó: "Yo no parí hijos, pero fui y soy una segunda Madre de mis hermanos, un rol que no pedí, pero me tocó, a veces lo hice muy mal y otras algo mejor. Guille "el loco" fue el hijo/hermano más difícil. Siempre que lo pensé, entendía que tenía mucho dolor adentro y era tan duro que para que salga algo de su dolor era casi parecido a un milagro”