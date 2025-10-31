Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inteligencia artificial (IA) se está consolidando como una herramienta central en las oficinas de Argentina. Según especialistas de Google, saber usarla será tan importante como aprender un idioma, transformando la manera de trabajar y las habilidades demandadas en el mercado laboral.

Según consignó el diario BAE Negocios, un relevamiento regional de Google, presentado en la primera edición del Google Executive Summit en Argentina, reveló que el 57% de los trabajadores argentinos utiliza IA en sus tareas laborales, aunque principalmente a través de cuentas personales. La adopción formal en las empresas aún es limitada: solo uno de cada cuatro profesionales cuenta con directrices claras y apenas el 23% de las organizaciones tiene políticas definidas para su uso.

Las Pymes lideran la adopción

Según Natalia Scaliter, gerente general de Google Cloud Argentina, las pymes tienen ventaja por su agilidad: “Como esta es una tecnología muy fácil de usar, simplemente con saber hacer un prompt, es mucho más rápido incorporar avances que impacten los procesos productivos”. La IA permite mejorar eficiencia, reducir costos y aumentar la productividad.

En contraste, las grandes empresas avanzan más lentamente debido a regulaciones internas, gobernanza corporativa y exigencias de seguridad. Google ofrece soluciones para garantizar la privacidad y seguridad de los datos, y enfatiza que la capacitación es el factor más importante para la adopción de IA en cualquier organización.

IA: la habilidad clave del futuro

El estudio de Google destaca que en los próximos 2 a 5 años, dominar asistentes de IA será tan importante como aprender un idioma y tres veces más valorado que un posgrado. Actualmente, muchos profesionales aprenden por iniciativa propia: el 42% investiga en internet y el 44% aprende en la práctica, mientras que solo un 33% recibe capacitación institucional.

Fred Almeida, de Google Workspace, afirma: “Los profesionales argentinos están reconociendo rápidamente el potencial de la IA. Para las empresas, existe la oportunidad de transformar estas iniciativas individuales en estrategias institucionales robustas”.

En este sentido, Google anunció Capacita+, un programa de formación gratuita en colaboración con 50 universidades, dirigido a más de 200.000 estudiantes y profesionales no técnicos. El objetivo es enseñar a usar modelos y herramientas de IA como Gemini, NotebookLM, Nano Banana y Veo 3.0 para aumentar productividad y creatividad. Los estudiantes universitarios podrán acceder además a Gemini Pro sin costo.

Cómo usan la IA las empresas argentinas

Los argentinos aplican IA principalmente en:

Análisis de datos (43%)

Investigación de temas (38%)

Revisión y traducción de textos y correos (35%)

Entre los beneficios más valorados se destacan: mayor rapidez en las tareas (49%), mejora en la calidad del trabajo (46%) y mejor comprensión de la tecnología para resultados eficientes (39%).

La evidencia es clara: la IA ya forma parte de la nueva lógica laboral en Argentina. El desafío ahora es que las organizaciones definan estrategias claras y reglas de uso, evitando el “contrabando digital” mediante cuentas personales y consolidando la herramienta como un recurso institucional clave.