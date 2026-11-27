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La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Argentina celebró la sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, y consideró que representa “un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”.

A través de un comunicado, la Iglesia expresó su “profunda gratitud” por la aprobación de la iniciativa y sostuvo que se trata de un logro colectivo, resultado del compromiso de familias, escuelas, organizaciones sociales y comunidades que contribuyeron a visibilizar el crecimiento de la problemática de las apuestas, especialmente entre los jóvenes.

Desde la Comisión Episcopal destacaron también el trabajo de los legisladores nacionales, quienes lograron alcanzar un acuerdo para avanzar con una normativa orientada a proteger la salud integral de la población. “Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”, señalaron en el documento.

En su declaración, vinculó la aprobación de la ley con el mensaje del papa León XIV y su llamado a priorizar el desarrollo integral de las personas por encima de los intereses económicos.

En ese sentido, citaron la encíclica Magnifica Humanitas y remarcaron que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

El Senado aprobó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea. (Fotos: Gabriel Cano / Comunicacion Institucional Senado)

Asimismo, recordaron el mensaje del Santo Padre durante su paso por la Argentina, cuando convocó a “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”.

La Comisión consideró que la sanción legislativa constituye un avance, aunque advirtió que la tarea de prevención debe continuar en los hogares, las instituciones educativas y las comunidades. “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”, concluyó el comunicado.

Qué establece la Ley contra la Ludopatía

La Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea establece un marco nacional para prevenir el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas digitales y abordar el juego compulsivo como una problemática de salud pública.

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

Prohibición de la publicidad de apuestas online: busca reducir la exposición de la población a las campañas de promoción de estas plataformas.

busca reducir la exposición de la población a las campañas de promoción de estas plataformas. Eliminación de los bonos de bienvenida: se restringen los incentivos utilizados para captar nuevos usuarios.

se restringen los incentivos utilizados para captar nuevos usuarios. Limitación de los medios de pago: establece restricciones para las operaciones vinculadas con las apuestas digitales.

establece restricciones para las operaciones vinculadas con las apuestas digitales. Verificación de identidad: obliga a implementar mecanismos para comprobar la identidad de quienes ingresan a las plataformas.

obliga a implementar mecanismos para comprobar la identidad de quienes ingresan a las plataformas. Registro de autoexclusión: crea un registro nacional para que las personas puedan solicitar que se les impida acceder a los sitios de apuestas.

La iniciativa fue impulsada originalmente por la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024.

Estuvo en la Cámara Alta por dos años. Posteriormente, el jueves 26 de noviembre, la Cámara de Senadores convirtió el proyecto en ley con 72 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones entre los legisladores presentes.

Con esta decisión, la Argentina incorpora nuevas herramientas para regular las apuestas en línea y fortalecer la prevención de la ludopatía, una problemática que genera preocupación por su impacto en niños, adolescentes y familias.