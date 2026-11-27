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A pocas semanas de celebrar su boda, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a mostrarse juntos y enamorados en una producción para Vogue México; la pareja posó para la revista y, durante la nota, la cantante compartió detalles de su presente amoroso, repasó su historia con el futbolista y habló de un deseo personal que la ilusiona: convertirse en mamá.

En este marco, Tini hizo referencia a las distintas etapas que atravesó su vínculo con De Paul y, destacó, que la distancia que tuvieron en el pasado les permitió volver a apostar por la relación con una mirada renovada. “Nos encontramos los dos, de vuelta , n un mismo espacio, soñando con lo mismo y entendiendo que hay un montón de cosas que se dejan atrás”, manifestó.

También, la artista se refirió al proceso de reencontrarse consigo misma, aprender a vivir con mayor libertad y dejar de lado las presiones externas; en este misma línea, resaltó el acompañamiento que recibió de su pareja y sorprendió con una frase cargada de emoción.

“No es fácil habitar la libertad, para nada. Rodrigo es una persona que me ha empujado… Que me ha salvado la vida en muchos momentos”, indicó.

La declaración llamó la atención en medio de las versiones que circulan sobre un supuesto distanciamiento con sus padres, aunque, durante la nota, no hizo habló sobre esos rumores.

Tini Stoessel habló de sus ganas de ser mamá

Además de repasar su historia sentimental, la artista se animó a compartir una de las aspiraciones que tiene para su futuro, más allá de los compromisos profesionales y el éxito que cosecha con su música.

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero, también, eso es muy de la vida”, aseveró.

Tiempo atrás, Tini había contado cómo atravesó distintos problemas vinculados a su salud mental y la importancia de apoyarse en las personas que estuvieron cerca de ella.

“Tuve un proceso de tocar fondo; no me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, había relatado en diálogo con el diario “El País”.

En aquella etapa, la terapia, sus amistades y el apoyo de De Paul fueron fundamentales para transitar ese momento y avanzar en su recuperación.

Con el casamiento cada vez más cerca, ambos se preparan para dar un nuevo paso en su relación, mientras construyen proyectos en común y mantienen viva la ilusión de agrandar la familia.

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