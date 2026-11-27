Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El destino de parte de las reservas de oro de Argentina quedó establecido en el informe de gestión 220/2026 de la Auditoría General de la Nación, aprobado por el Colegio de Auditores el 26 de noviembre. El documento, parcialmente reservado, examinó las operaciones realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

Según precisó el organismo de control, entre junio y agosto de 2024 la entidad monetaria envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, que actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Además, refundió 115 lingotes bajo estándares internacionales de buena entrega.

La operación modificó la naturaleza del activo. En ese sentido, la AGN explicó: “Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de ‘oro no asignado'”.

Esto significa que el Central dejó de tener la posesión de esos lingotes individualizados y pasó a contar con un derecho de crédito sobre una cuenta de oro en el exterior.

Las operaciones que detectó la AGN

Uno de los principales cuestionamientos del informe está relacionado con los movimientos registrados durante 2024. La Auditoría señaló que el BCRA negó haber realizado operaciones en su cuenta de oro en el exterior, pero encontró inconsistencias entre esa respuesta y los registros contables de la propia entidad.

“Sin embargo, en su propia contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy, sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos”, indicó el organismo.

De acuerdo con la información publicada por Página/12, las tres colocaciones correspondieron a operaciones de 32.000 onzas troy cada una, realizadas entre el 9 de septiembre y el 27 de diciembre de 2024.

La falta de contratos y antecedentes impidió establecer si el oro fue utilizado como garantía de otras operaciones financieras, cuáles fueron las condiciones acordadas y si las reservas quedaron expuestas a una eventual pérdida de inmunidad frente a reclamos judiciales.

La AGN también observó que el traslado se habría realizado sin un instructivo formalmente aprobado y que no se acreditó la custodia de la póliza de seguro correspondiente.

La pérdida de US$ 1.023 millones

El nuevo informe también retomó las observaciones realizadas sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. Allí, la AGN identificó pérdidas por US$ 1.023 millones derivadas de operaciones financieras de cobertura con oro realizadas con el BIS y Deutsche Bank.

Según el organismo, esos resultados negativos fueron liquidables en divisas. En paralelo, las reservas de oro registraron una revalorización neta positiva de US$ 2.505 millones, impulsada por el incremento de la cotización internacional del metal.

La diferencia entre ambos resultados es uno de los ejes de la controversia. Mientras la Auditoría sostiene que las pérdidas de las operaciones financieras deben analizarse por separado de la revalorización del activo, el Banco Central defendió su estrategia y aseguró que permitió capturar cerca del 70% de la suba del precio del oro durante 2025.

La explicación oficial se basó en los denominados zero-cost collars, una combinación de opciones financieras que establece un piso de protección ante una eventual caída del precio, pero también limita las ganancias cuando la cotización supera determinado nivel.

El BCRA sostuvo que esas operaciones se liquidaban en divisas y que no modificaban las tenencias físicas de oro. Sin embargo, la AGN cuestionó la falta de documentación para verificar las condiciones contractuales, los riesgos asumidos y las eventuales cláusulas de entrega física.

El reclamo por la documentación y los riesgos jurídicos

Otro de los puntos centrales del informe es la falta de una evaluación integral de los riesgos asociados al traslado y depósito del oro en el exterior.

La Auditoría señaló que el Banco Central no acreditó análisis suficientes sobre los aspectos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales de las operaciones. También puso el foco en la prórroga de jurisdicción, que implica aceptar la intervención de tribunales extranjeros ante eventuales controversias.

El organismo advirtió que la falta de documentación impidió determinar si las reservas quedaron expuestas a una eventual pérdida de inmunidad frente a reclamos de terceros.

Además, cuestionó que el BCRA utilizara la confidencialidad de la administración de las reservas como argumento para no entregar los antecedentes solicitados.

“La confidencialidad de la administración de las reservas no puede invocarse para eludir el control externo”, planteó la AGN.

Y agregó: “Rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional”.

El organismo también consideró que las explicaciones brindadas posteriormente por las autoridades monetarias, tanto en el Informe de Política Monetaria del tercer trimestre de 2026 como en la conferencia de prensa del 29 de octubre, no reemplazan la presentación de los contratos y la documentación respaldatoria.

Qué dijo el Gobierno sobre el destino del oro

La polémica por las reservas comenzó en julio de 2024, cuando el diputado nacional Sergio Palazzo pidió explicaciones por el traslado de lingotes al exterior.

Posteriormente, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó que parte del oro había sido trasladado y depositado en el BIS. El funcionario explicó que la operación buscaba mejorar la calidad de los lingotes y facilitar su utilización para obtener liquidez.

En una presentación ante el Senado, Bausili había asegurado que “todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”.

También sostuvo que una parte de las reservas permanecía en las bóvedas del Banco Central y otra estaba depositada en el BIS, con sede en Basilea, Suiza.

La discusión volvió a cobrar fuerza en septiembre de 2026, cuando la senadora Juliana di Tullio reclamó información sobre el destino de las reservas. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado posteriormente sobre la ubicación de los lingotes y respondió: “Capaz está en Londres”.

El informe de la AGN precisó que el depósito se realizó en el Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del BIS.

La AGN pidió que el oro vuelva al Banco Central

En sus conclusiones, la Auditoría sostuvo que no se pudo verificar “un beneficio sustantivo” que justificara el traslado de las reservas al exterior.

Por ese motivo, solicitó a las autoridades del Banco Central que adopten una estrategia de mayor cautela para proteger los activos externos y dispongan la repatriación del oro a la sede de la entidad.

El informe de gestión 220/2026 fue aprobado el 26 de noviembre por mayoría en el Colegio de Auditores. La evaluación volvió a poner bajo cuestionamiento los procedimientos utilizados para trasladar, depositar y realizar operaciones financieras con una parte de las reservas internacionales argentinas.

La controversia, que comenzó con preguntas sobre el paradero de los lingotes, ahora tiene una respuesta oficial sobre su destino: 1.000 barras fueron enviadas a Londres y la AGN reclama documentación sobre las operaciones realizadas y su eventual retorno al país.