En el marco de la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación para tratar el pliego de Manuel García Mansilla, candidato de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia, el senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria) logró incomodar -según indicó el medio Clarín- al hacerle una pregunta que apuntó directamente al mega DNU del presidente. ¿Qué fue lo que le preguntó? Lo siguiente: “Usted hizo mención con respecto a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que adhería a la doctrina de Carmen Argibay (exjueza de la Corte Suprema), con respecto a la limitación o restricción con respecto a esos DNU. ¿Qué opinión tiene del DNU 70, que modificó 35 leyes y seis decretos? ¿Considera que ese DNU 70 de casi 300 artículos respeta la doctrina de la doctora Carmen Argibay?”, preguntó Parrilli.

Ante esto, García Mansilla hizo una aclaración: “No puedo opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado“. Y luego respondió: “Pero le puedo asegurar que en caso de recibir el acuerdo del Senado y ser nombrado juez de la Corte Suprema Justicia de la Nación, si yo tuviera que resolver algún expediente en el que ese DNU esté judicialmente cuestionado, aplicaría exactamente el mismo criterio, lo presumiría inconstitucional“, contestó. Sin embargo, el postulado a la Corte aclaró que entonces “el Estado nacional sería quien tiene que acreditar que en ese caso particular están dadas las condiciones que la propia Constitución y la jurisprudencia de la Corte establecen para poder considerar válido un decreto de necesidad y urgencia“.

En tanto, durante la larga exposición hubo preguntas de los senadores, entre los que se encontraba la santacruceña Alicia Kirchner. “Planteé preguntas sobre temas clave como edad de imputabilidad, hidrocarburos y federalismo, ambiente y silencio positivo en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en el Senado por la candidatura del juez García Mansilla para la Corte Suprema”, expresó.