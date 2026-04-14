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No por esperada es menos fuerte. El dato de la inflación de marzo superó el 3%, tal como se había estimado en la previa, ubicándose en 3,4%, el dato más alto desde marzo de 2025 (3,7%), informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que va del año, lleva acumulado el 9,4% en el primer trimestre del año. Mientras que la variación mensual se aceleró 0,5 puntos porcentuales. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%). En Patagonia este rubro subió el 10%. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) lideraron el incremento, seguidos por el IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales (1,0%) mostraron subas moderadas.

Los aumentos más fuertes

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por los aumentos en carnes y derivados.

Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%), en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte (4,1%), por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) y Bienes y servicios varios (1,7%).

Poco después de conocerse el nuevo índice, el presidente Javier Milei se refirió al dato de inflación de marzo a través de su cuenta en X, donde reconoció que “el dato es malo” y aseguró que “la inflación nos repugna”.

Para Milei el dato es malo” y aseguró que “la inflación nos repugna”.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que existen “elementos duros” para explicar lo ocurrido en el mes y se mostró optimista de cara a los próximos registros, al señalar que esperan que “la inflación retorne a su sendero decreciente”.

Por regiones y rubros

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noreste (4,1%) y el Noroeste (4,0%), seguidos por Cuyo (3,2%). En tanto, la región Pampeana (3,3%) y el GBA (3,4%) se ubicaron cerca del promedio nacional, mientras que la Patagonia (2,5%) registró el menor incremento.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,4% en marzo. En Patagonia, 3,2%. (FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,6%, con fuertes incrementos en rubros vinculados a vivienda, servicios y transporte.

En cuanto a los rubros, los porcentajes fueron los siguientes:

Educación: 12,1%

Transporte: 4,1%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,7%

Recreación y cultura: 3,6%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,4%

Restaurantes y hoteles: 3,4%.

Patagonia

Como se dijo anteriormente, la inflación de la región Patagónica fue la más baja en marzo con el 2,5%. En cuanto al aumento por rubro en esta parte del país, fue el siguiente:

Educación: 10,0%.

Transporte: 3,1%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,1%.

Recreación y cultura: 1,9.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,2.

Salud: 2,6%.