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El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó que la inflación en la Patagonia registró una suba del 2,6% durante abril de 2026, un dato que igualó el promedio nacional.

Según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación mensual se ubicó 0,8 puntos porcentuales por debajo del 3,4% registrado en marzo a nivel país. Con este resultado, la región patagónica acumula un incremento del 12,3% en lo que va del año y una variación interanual del 32,4%.

Inflación en Patagonia: desaceleración tras 10 meses de subas

El informe técnico del INDEC señaló que el indicador inflacionario interrumpió una tendencia alcista que se mantenía desde hacía diez meses consecutivos. De esta manera, abril mostró una moderación en la dinámica de precios, en línea con las proyecciones de consultoras privadas que estimaban un techo cercano al 2,8%.

En comparación con otras regiones del país, Patagonia se ubicó en el tercer escalón de aumentos mensuales. El ranking regional quedó encabezado por el Gran Buenos Aires con 2,8%, seguido por el Noreste con 2,7%. Detrás de la Patagonia quedaron la Región Pampeana con el 2,4% y Cuyo con el 2,1%

El comportamiento de la inflación en abril evidenció un descenso significativo respecto al pico de marzo y retomó niveles similares a los observados a comienzos de año.

Qué fue lo que más aumentó en la Patagonia

En la región patagónica, los mayores incrementos de precios durante abril estuvieron vinculados a los costos de vivienda y transporte. Según el relevamiento del IPC, el rubro alquiler de la vivienda y gastos conexos encabezó las subas con un 11,5%, seguido por funcionamiento de equipos de transporte personal, que registró un aumento del 10,8%.

Por el contrario, algunos ítems mostraron bajas durante el mes. El transporte público tuvo una variación negativa del -0,1%, mientras que electricidad, gas y otros combustibles registró una caída del -0,8%, contribuyendo a moderar el índice general en la región.

En tanto que a nivel nacional, los mayores incrementos de precios durante abril estuvieron concentrados en sectores vinculados a servicios y tarifas. Entre los rubros con mayores subas se destacaron:

Transporte: 4,4%

Educación: 4,2%

Comunicación: 4,1%

Vivienda, agua, electricidad y gas: 3,5%

En contraste, algunas divisiones ayudaron a contener el índice general. Recreación y cultura registró una suba del 1,0%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,5%, uno de los datos más observados por su impacto directo en la canasta básica.

Qué esperan las consultoras para los próximos meses

El dato del 2,6% fue interpretado por analistas privados como una señal de desaceleración inflacionaria. La estabilidad relativa en alimentos y la moderación en el índice general alimentan expectativas de una continuidad en la baja del ritmo de aumentos durante el segundo trimestre de 2026.

Sin embargo, especialistas advierten que los próximos registros estarán condicionados por la evolución de tarifas, combustibles y servicios regulados, sectores que continúan presionando sobre el costo de vida en todo el país.