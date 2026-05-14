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Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y directivos de YPF e YPF Luz, quedó inaugurado oficialmente el Parque Solar “El Quemado”, considerado el parque solar más grande de la República Argentina. El emprendimiento, desarrollado en la provincia de Mendoza, posee una capacidad instalada de 305 megavatios y más de 500 mil paneles solares bifaciales.

Durante el acto participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, Manuel Adorni; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, además de funcionarios provinciales, intendentes y representantes legislativos.

El parque representa el 11% de la capacidad solar instalada de Argentina y el 40% de la capacidad instalada solar de la provincia de Mendoza, consolidándose como uno de los proyectos energéticos más importantes del país en materia de generación renovable.

Horacio Marín destacó la ejecución del proyecto

Durante su discurso, Horacio Marín resaltó la rapidez con la que se desarrolló la obra y el crecimiento de YPF en energías renovables.

“Estoy s orgulloso de trabajar en YPF. Esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque más grande de la Argentina en un año”, expresó.

Además, señaló que actualmente ya hay 200 megavatios generando energía y destacó que la empresa alcanzó su primer giga de generación renovable.

“Somos uno de los principales generadores renovables de la Argentina y estamos contribuyendo fuertemente para que el país exporte más de 30 mil millones de dólares a partir de 2031”, afirmó el titular de la petrolera estatal.

Horacio Marin, CEO y presidente de YPF.

Manuel Adorni: “Es la Argentina del futuro”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcó el impacto visual y estratégico del emprendimiento y aseguró que el parque representa “la Argentina del futuro”.

“El 26 de diciembre de 2024 tuve el placer de anunciar la aprobación del primer proyecto RIGI. Era nada más ni nada menos que este proyecto, el Parque Solar El Quemado, que hoy se convirtió en el primer proyecto RIGI inaugurado”, sostuvo.

Adorni indicó que el proyecto implicó una inversión de 220 millones de dólares y vinculó su concreción con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido dentro de la Ley de Bases.

Según detalló, los proyectos presentados bajo este régimen podrían generar inversiones por 94.965 millones de dólares y un impacto positivo anual de 40.000 millones de dólares en la balanza comercial argentina.

El funcionario también destacó acuerdos comerciales internacionales, reformas laborales y medidas fiscales impulsadas por el Gobierno nacional, señalando que forman parte de “una mirada de largo plazo para garantizar la prosperidad futura”.

El jefe de Gabinete, estuvo presente ene el acto.

Crecimiento energético

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la importancia institucional del RIGI y defendió la necesidad de generar reglas claras para atraer inversiones privadas.

“Generar energía y toda la infraestructura que lleva consigo es lo que la Argentina necesita para crecer”, afirmó.

Cornejo aseguró que Mendoza logró duplicar su potencia instalada durante sus gestiones y sostuvo que la provincia posee “el porcentaje de energía limpia más alto de la Argentina”.

El mandatario provincial también defendió el desarrollo de energías renovables como herramienta ambiental.

“Esto es cuidar el ambiente, una energía que es limpia y realmente limpia”, expresó.

En otro tramo de su discurso confirmó la aprobación de un nuevo proyecto bajo el régimen RIGI en Mendoza: el proyecto PSJ San Jorge, con una inversión estimada en 650 millones de dólares y la generación de empleo directo e indirecto.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. d

Un proyecto clave para la transición energética

La inauguración del Parque Solar El Quemado marca un nuevo avance en la infraestructura energética argentina y posiciona a Mendoza como una de las provincias líderes en generación renovable.

Con más de medio millón de paneles bifaciales y una capacidad de 305 megavatios, el proyecto se convierte en un actor central dentro de la transición energética nacional, en un contexto donde el Gobierno y las provincias buscan impulsar inversiones privadas de gran escala vinculadas a la energía y los recursos naturales.