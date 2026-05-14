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Sofía Gonet continúa expandiendo su carrera en los medios y, ahora, fue presentada como una de las incorporaciones de Popstars, el reality musical que prepara Telefe para su regreso.

Por el momento, desde la producción no dieron demasiadas precisiones sobre cuál será exactamente su función dentro del ciclo, aunque trascendió que tendría una participación relacionada con el contenido digital y la interacción en redes.

Sofía Gonet se suma a Popstars en Telefe

La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram realizada en conjunto con Telefe, donde Sofía mostró una producción con referencias estéticas al universo Y2K, inspirado en las tendencias de principios de los 2000.

“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars; se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir, juntos, desde las redes ¿Qué esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades”, manifestó, La Reini, en sus redes.

Además, la influencer publicó un segundo video donde dejó ver imágenes del detrás de escena de la producción y anticipó parte del trabajo que realizará junto al canal en esta nueva apuesta televisiva.

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