La Justicia clausuró la cancha, pero habilitó a Independiente a jugar en su estadio sin público Tras los incidentes en el partido ante la U de Chile por la Copa Sudamericana, la Justicia clausuró el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Sin embargo, Independiente podrá disputar sus próximos encuentros sin público hasta que presente un plan de seguridad junto a las autoridades.

La Justicia ordenó este viernes la clausura y suspensión preventiva la cancha de Independiente, luego de los graves incidentes ocurridos en el partido ante la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La resolución fue dictada por el juez José Luis Arabito, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Laníús, a partir del pedido del fiscal Mariano Zitto, quien argumentó que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes” que obligaron a suspender el encuentro internacional.

Independiente podrá jugar el domingo, pero sin hinchas

Con esta medida, Independiente sí podrá jugar este domingo frente a Platense por el Torneo Clausura, aunque lo hará sin la presencia de sus hinchas en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. El magistrado aclaró que la prohibición de recibir público se mantendrá hasta que el club, junto con la APREVIDE, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la AFA y la CONMEBOL, presenten un plan de seguridad integral que garantice la prevención de nuevos disturbios.

En el fallo, se dispone “la clausura y suspensión del estadio para jugar con público, pudiendo hacerlo sin espectadores, salvo que las autoridades prefieran trasladar el espectáculo a otro escenario”.

Un informe de seguridad en la mira

La Justicia también exigió al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires un informe detallado sobre las condiciones actuales del estadio y los acuerdos alcanzados con los distintos organismos. La evaluación de estas medidas será clave para definir el levantamiento total o parcial de la clausura.

Asimismo, el juez dejó abierta la posibilidad de convocar audiencias de control con los actores involucrados, con el objetivo de analizar si existen garantías suficientes para evitar que los incidentes se repitan.

Qué significa esta medida para Independiente

La sanción llega en un momento crítico para el “Rojo”, que además de competir en el torneo local, buscaba seguir con vida en la Copa Sudamericana. Si bien podrá seguir utilizando su estadio, lo hará sin el apoyo de su público, lo que representa un fuerte golpe económico y deportivo.