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La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.

La resolución de los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico también mantuvo las medidas dictadas contra otros 18 imputados. Los magistrados analizaron las pruebas reunidas durante la pesquisa, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y encabezada inicialmente por el juez Sebastián Casanello.

Según el fallo, los elementos incorporados al expediente “permiten sostener la hipótesis de una estructura organizada para favorecer a determinados proveedores” mediante contrataciones direccionadas y pagos indebidos.

Entre los procesados cuyos expedientes fueron ratificados se encuentran Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini. Este último habría ocupado un lugar relevante dentro de la estructura de la ANDIS.

La acusación sostiene que el esquema habría contemplado entregas de dinero a funcionarios a cambio de intervenir para garantizar, gestionar o facilitar determinadas operaciones.

La investigación estimó en $30.337.220.919,77 el perjuicio económico generado por las maniobras bajo análisis. Ese monto contempla el supuesto direccionamiento de adquisiciones, los sobreprecios y las ganancias obtenidas por determinadas compañías.

El período investigado comprende desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Para los camaristas, durante ese lapso el organismo habría funcionado como una plataforma para concretar contrataciones que, de acuerdo con la hipótesis judicial, se habrían realizado al margen de las reglas de concurrencia, publicidad y transparencia.

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