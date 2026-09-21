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Alejandro Vilches presentó este mediodía su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad por “motivos personales”. Su salida se produce en medio de la tensión interna generada por las previsiones del Presupuesto 2027 para el sector y mientras el Gobierno analiza quién será su reemplazante.

La dimisión fue comunicada de manera sorpresiva a través de una carta. Por el momento, el Ministerio de Salud no informó oficialmente quién asumirá la conducción del organismo, por lo que se abrió una etapa de definición sobre la continuidad de la política de discapacidad dentro de la cartera sanitaria.

La salida de Vilches ocurre luego de una fuerte discusión interna en torno a los recursos destinados al área para el próximo año. Las previsiones presupuestarias impulsadas por el Poder Ejecutivo generaron cuestionamientos de sectores de la oposición y también malestar dentro del oficialismo, donde algunos referentes señalaron que no habían sido informados previamente sobre las modificaciones.

La carta con la que Alejandro Vilches presentó su renuncia.

En ese contexto, el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las partidas previstas para discapacidad. A la vez, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en una iniciativa destinada a reemplazar la emergencia en discapacidad sancionada durante el período actual.

La política de discapacidad excede al sistema de salud

La agenda de discapacidad comprende una amplia variedad de áreas y no se limita a la atención sanitaria. Entre sus principales dimensiones se encuentran la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Por su carácter transversal, las políticas destinadas a las personas con discapacidad requieren coordinación entre distintos organismos del Estado. Las decisiones presupuestarias y legislativas, así como las relacionadas con educación, transporte, empleo y protección social, involucran competencias que exceden al Ministerio de Salud.

El organismo rector de las políticas de discapacidad no surgió originalmente dentro de esa cartera y, a lo largo del tiempo, desarrolló vínculos con distintos sectores estatales y sociales. Tras su incorporación al Ministerio de Salud, mantuvo esa dinámica de articulación interministerial.

En paralelo a la discusión presupuestaria, familias y organizaciones vinculadas con la discapacidad expresaron preocupación por el impacto que podrían tener los cambios previstos para 2027.

Entre las voces que cuestionaron las modificaciones estuvo la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo. En declaraciones a Radio con Vos, advirtió sobre una eventual modificación del nomenclador de prestaciones y sostuvo que podría afectar el acceso igualitario a terapias y escuelas especiales.

Bassi planteó que el esquema vigente permite que las prestaciones tengan valores establecidos independientemente del nivel de cobertura médica o de los ingresos de cada familia. “Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó al referirse a una posible modificación del sistema.

Quién es Alejandro Vilches

Vilches había quedado al frente del organismo de discapacidad luego de la salida de Diego Spagnuolo, en el marco de la difusión de audios en los que presuntamente se refería a irregularidades vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

Médico egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cuenta con formación especializada en administración de sistemas de salud públicos y privados. Su trayectoria estuvo vinculada principalmente con la gestión sanitaria, la auditoría y el control de prestaciones.

Antes de asumir en Discapacidad, ocupaba la Secretaría de Gestión Sanitaria. También se desempeñó como asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y responsable de distintas áreas de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina.

Además, fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de comisiones de salud tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el ámbito de las obras sociales ocupó cargos de dirección médica en entidades vinculadas con los trabajadores ceramistas, de las industrias químicas y petroquímicas, de la industria de la carne y del cuero. También fue asesor médico y responsable de la gerencia de prestaciones médicas durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.

Su actividad profesional incluyó además una faceta académica en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde dictó cursos superiores de auditoría médica, fue profesor de la maestría en Gestión de Salud y docente de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad.

En los últimos meses, Vilches había ganado exposición pública por su participación en la reorganización del examen unificado de ingreso a residencias médicas. La medida se tomó luego de que el Ministerio de Salud detectara un incremento estadísticamente inusual de calificaciones elevadas y dispusiera una nueva evaluación para más de 200 postulantes.

El funcionario estuvo a cargo de la organización de esa instancia, que incorporó auditorías reforzadas, veedores y personal de seguridad. También defendió un mecanismo destinado a preservar el anonimato de los aspirantes y garantizar condiciones uniformes durante la evaluación.

Ahora, su renuncia vuelve a poner el foco en la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, precisamente cuando el Gobierno analiza modificaciones presupuestarias para 2027 y busca avanzar con una nueva legislación para el sector.