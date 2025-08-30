Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la pelota a punto de volver a rodar en todas las categorías y una maquinaria dirigencial que no se detiene ni un segundo, la Liga de los Barrios de Río Gallegos se prepara para retomar oficialmente su calendario anual. En una extensa entrevista con Radio LU12 AM680, Martín Cortés, presidente de la Asociación Independiente de Fútbol Barrial (AIFB), detalló cómo será el regreso de la competencia y cuáles son los principales ejes de gestión para esta segunda parte del 2025.

Más allá del cronograma deportivo, que incluye desde los más chicos hasta los veteranos, Cortés remarcó la importancia de sostener un trabajo serio, con enfoque social y compromiso real, en un contexto en el que la organización reúne a más de 6.200 jugadores y 145 equipos en forma activa.

Cortés confirmó que ya comenzó la actividad en la categoría Super Senior y que entre el lunes y martes próximo se sumarán la cuarta y quinta división, mientras que la sexta retomará el domingo. Para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre está prevista la vuelta de la Primera A y B, y una semana más tarde, la C.

En relación con esta última categoría, explicó que fue producto de una unificación entre la C y la D, motivada por la baja de varios equipos. “No fue una decisión de la comisión, sino un consenso entre los clubes”, aclaró, subrayando la búsqueda de soluciones conjuntas ante las dificultades.

También remarcó que, a diferencia de otras ligas como la Sur, en la Liga de los Barrios no se exige tener todas las categorías para competir. “No cerramos puertas. Para muchos clubes esto es contención y eso vale más que cualquier reglamento”, sostuvo.

Infraestructura, salud y nuevas obras

Uno de los ejes centrales de la gestión actual es la mejora de las condiciones edilicias y sanitarias en los espacios deportivos. Según Cortés, ya se concretaron múltiples mejoras en las canchas que como la Nora Vera, Independiente, ADOEM y Condor. “La asociación puede autosustentarse, y eso se logra con transparencia y trabajo. Hicimos baños, alambrados, cámaras, una cabina de transmisión, una enfermería y pintamos todo el predio. Todo con recursos propios”, afirmó.

El presidente también adelantó que la AIFB está próxima a concretar la cesión de un nuevo predio propio para ampliar su infraestructura, además de gestionar tierras para la Liga Máster.

Otro aspecto clave es la asistencia médica. “La enfermería es una pata fundamental. Logramos dar respuesta rápida a fracturas, golpes o descompensaciones. Es algo que cuando asumí me comprometí a conseguir, y fue lo primero que logramos”, destacó.

Arbitraje y disciplina: un tema central

Cortés reconoció el trabajo del equipo arbitral, encabezado por el histórico “Chino” García, con quien dijo mantener diálogo permanente. Admitió que no siempre los clubes están conformes, pero remarcó la necesidad de jerarquizar la tarea de los jueces y fomentar la formación de nuevos talentos.

“Desembolsamos unos 3 millones y medio por semana solo en arbitrajes. Es una inversión grande, pero necesaria. El arbitraje también es una salida laboral para muchos”, explicó.

En cuanto al régimen disciplinario, confirmó que se ha endurecido y que, frente a hechos graves como agresiones a árbitros, se ha llegado incluso a suspender fechas completas. “Ahora, si hay un incidente puntual, se analiza caso por caso. Pero si los dos clubes generan violencia, los dos son sancionados”, advirtió.

El impacto social de la liga y la respuesta a los vecinos

La AIFB también ha debido responder a reclamos de vecinos, especialmente por el uso de pirotecnia y deficiencias en la infraestructura. “Recibimos una Nora Vera en condiciones deplorables. Hoy no solo hay baños públicos, sino que monitoreamos el predio con cámaras y mejoramos el alambrado. Escuchamos y respondemos”, dijo Cortés.

Valoró además el compromiso de la comisión directiva actual, integrada en su mayoría por presidentes de clubes, y celebró la colaboración interinstitucional para resolver necesidades históricas.

Una liga que se reinventa

Cortés se mostró optimista con lo que viene. “Se alinearon los planetas. Nos tocó un momento donde todo se está dando. Con honestidad, compromiso y trabajo, la liga puede autosustentarse. Lo estamos demostrando”, dijo.

En enero o febrero del año próximo se espera la inauguración de las nuevas instalaciones en el predio de la Pino y la Nora Vera, con baños públicos, mejoras estructurales y espacios adecuados para jugadores y familias.

La Liga de los Barrios no es solo fútbol: es identidad, pertenencia y tejido social. Y en tiempos difíciles, que siga creciendo con reglas claras, esfuerzo colectivo y visión a futuro no es un dato menor, sino una verdadera buena noticia.