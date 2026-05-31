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La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, continúa avanzando mientras su familia atraviesa horas de profundo dolor. En este contexto, se conoció que la madre de la joven permanece internada en terapia intensiva y todavía no fue informada oficialmente sobre la muerte de su hija.

La situación fue confirmada por el abogado de la familia, Carlos Nayi, quien detalló que Melisa Heredia continúa bajo estricta observación médica luego de haber sufrido una grave descompensación durante los días de búsqueda de la adolescente.

Según explicó el letrado en declaraciones televisivas, la mujer fue hospitalizada en el Hospital San Roque de Córdoba a raíz de un severo cuadro de deshidratación que obligó a su ingreso en una unidad de cuidados intensivos.

“Había optimismo en la familia hasta que se conocieron detalles”, señaló Nayi al referirse a las expectativas que mantenían los allegados antes de la confirmación del hallazgo de restos humanos en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Consultado sobre el estado emocional y médico de la madre de Agostina, el abogado reveló que “todavía no sabe que su hija está muerta”, debido a la delicada condición de salud que atraviesa.

La investigación busca determinar si hubo más involucrados

Mientras tanto, la Justicia continúa profundizando la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. Uno de los principales puntos que analiza la fiscalía es la posible participación de otras personas además del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier.

“Ahora la fiscalía tiene un nuevo desafío que es determinar todas las responsabilidades”, sostuvo Nayi.

El abogado también puso en duda la hipótesis de que el acusado haya actuado solo. “Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal sin contar con una logística, poder económico y la intervención de distintas personas”, afirmó.

Qué investiga la fiscalía en el caso Agostina Vega

Las declaraciones coinciden con una de las principales líneas investigativas que sigue el Ministerio Público Fiscal. Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas en que Agostina Vega permaneció en una vivienda del barrio Cofico y establecer si existieron cómplices en el crimen, el traslado o el ocultamiento de los restos.

En paralelo, el fiscal Raúl Garzón confirmó que Claudio Barrelier será nuevamente indagado en las próximas horas. La medida responde al avance de la causa y a los nuevos elementos incorporados tras los hallazgos realizados durante los rastrillajes, que modificaron significativamente el rumbo de la investigación.

Con el avance de las pericias y las nuevas diligencias judiciales, la fiscalía busca reconstruir cada detalle del caso para determinar todas las responsabilidades penales detrás de uno de los crímenes que más conmoción generó en Córdoba en las últimas semanas.