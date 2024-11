En las últimas semanas, la madre de Tomás Holder, Gisela Gordillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por su supuesto romance con el exparticipante de Gran Hermano, Martín Ku. En una nota con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, Gordillo rompió el silencio y arremetió contra Marisol, la novia del Chino.

“Martín vino a Rosario, me pasó a buscar y fuimos a tomar algo… era él, no era otro chino como él dice, era él y punto. Que ahora se haya arreglado con la novia.. los cuernos no te los saca nadie, mamita”, comenzó diciendo la mediática.

Continuando con su relato, Gisela, lanzó: “Para mí, los cuernos no tienen que ver con que si entramos o no a un telo, porque eso hay que comprobarlo. Que una persona se envíe mensajes con otro…Marisol me está matando y no me conoce esta pibita. El que mintió fue su novio, así que… Martín tiene que hacerse cargo”.

“Martín no tiene la edad de mi hijom porque es mas grande. Segundo, las pibas jóvenes no se va a fijar en una mina de 40 y les digo que no es así. A cualquier pibe de veinti le re calienta estar con una mujer más grande, porque las de veinti están al alcance, pero las más grandes no. A Martín le gustan maduras”, dijo Gordillo, visiblemente enojada.

“Si lo quiere negar, que lo niegue, pero yo tengo los chats. Él me dijo que ‘quería recomponer la pareja’ y, yo le dije, ‘sos un boludo, por qué me mentiste’, porque acá queda como que soy la amante y nada que ver”, dijo al respecto la famosa.

Y, concluyó: “Parece que soy la mala película y, no, el que tiene que cuidar la bragueta es el tipo, yo no tengo nada que ver”.

Marisol rompió el silencio tras las imágenes filtradas de Martín Ku y la mamá de Tomás Holder

Marisol dio una nota Socios del Espectáculo (El Trece) y le hizo frente a los rumores de infidelidad de su novio con Gisela.

“Él me dijo que (el de las fotos y video) es otro chino, le creemos. Yo, le quiero creer. Nosotros no tenemos pareja abierta. Vi el video, pero me da un poquito de vergüenza ajena. Bizarro”, comenzó diciendo la joven en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Es demasiado parecido. Es mi novio hace 5 años y lo veo bastante parecido. No me enoja, yo no los vi chapando. Chicos, yo llego a ver que está chapando y soy la primera en pegar un grito en el cielo. Eso me molestaría bastante, porque respeto mucho mi relación”, agregó.

“No perdonaría una infidelidad. Un permitido es una cosa, pero esa no era María Becerra, era la mamá de Holder. Pero, bueno… está todo bien entre nosotros. Ya hablamos lo que teníamos que hablar, está todo bien”, siguió.

Y, cerró: “Obvio que hubo charla. Él y yo somos una pareja y todas las parejas tienen sus momentos. A mí, hay cosas que me molestan y a él también debe haber cosas que le molesten de mí, pero todo es charla”.

