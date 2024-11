Luego de que L-Gante y Wanda Nara confirmaron su romance, el padre del cantante, Miguel Prosi, dialogó con el periodista Juan Etchegoyen para “Mitre Live” y destrozó la nueva relación de su hijo.

El anuncio de Wanda Nara y L-Gante confirmando su noviazgo

Para disipar rumores y especulaciones, la pareja se mostró durante una cena con amigos, donde se besaron en público por primera vez y compartieron tiernos “te amo”.

“Si llegamos a los 50 mil visitantes nos damos un beso”, anunció L-Gante, mirando a la cámara mientras abrazaba a Wanda. Aunque no alcanzaron esa cifra, el cantante de cumbia 420 tomó el rostro de la mediática y le dio un apasionado beso, que se repitió en varias ocasiones.

Poco después, la conductora de Bake Off Famosos le preguntó directamente: “¿Me amás?”, a lo que el artista respondió con la misma pregunta, explicando que siempre le tocaba contestar primero. “Te amo”, confesó ella, lo que llevó a L-Gante a darle otro beso mientras ambos se miraban a los ojos con una sonrisa.

Los polémicos dichos del padre de L-Gante sobre la relación de su hijo con Wanda Nara

“Soy el menos indicado en darle un consejo a Elián, en el sentido personal por mi historia de vida, y darle una lección de vida, no da. Es un encarador empedernido y es joven; yo, se lo acepto por ese lado y tomo la parte buena de lo que se presenta con Wanda, porque cuando él se pone en pareja, no sale de noche”, comenzó diciendo Prosi.

Asimismo, destacó: “Yo no hablé esta semana con Elián. El romance con Wanda lo tomo como algo más en la vida de él y me asusta el hecho de imaginarme cómo puede terminar esto, cuando se separen. No quisiera estar en los zapatos de los dos el día que no quieran estar más”.

Luego, picante, lanzó: “No le veo futuro, sabes que no. Son tan especiales que es difícil dar una opinión y no les va a cerrar la mía”.

Finalmente, concluyó: “La relación de Elián con Wanda es una chiquilinada y, a Wanda, no le dan los números porque es mayor”.

