Por Jorge Cicuttin

“El avance hacia la prosperidad es irrefrenable. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

Lo que escribió en sus redes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anunciar el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, marca el clima de optimismo de un gobierno que esta semana cumple dos años de mandato. Optimismo por concretar los objetivos que se ha impuesto para la segunda parte de su administración, la etapa de las reformas estructurales.

Una serie de objetivos que se establecen como una contracara de lo ocurrido en el gobierno de Mauricio Macri, que cayó abruptamente en sus segundos dos años de mandato. “No nos va a pasar lo mismo, vamos a hacer los cambios que Macri no se animó y por lo que fracasó”, señalan funcionarios cercanos a Javier Milei.

En la convocatoria al debate legislativo que podría extenderse por todo el verano hay seis proyectos claves, aunque el Ejecutivo podría incorporar otros temas, como la reforma tributaria.

Por la nueva conformación del Congreso, que nació del éxito libertario en las últimas elecciones legislativas, el Presupuesto 2026 está prácticamente asegurado, más allá de algunos cambios que se están negociando con los gobernadores amigos.

Una reforma clave, que sería presentada formalmente este martes, es la llamada “modernización laboral”. Mucho se habla del tema, muchos borradores se han presentado y discutido, pero lo cierto es que el proyecto tiene dos ejes centrales: Atacar lo que define como “la industria del juicio” y bajar el costo de las indemnizaciones por despidos, y quitarle poder a los sindicatos a la hora de pactar los salarios, llevando la discusión a las empresas de manera individual.

El proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal está destinado a “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo”, según la iniciativa que envió en junio el Ministerio de Economía.

En términos judiciales, también se impulsa el proyecto de reforma del Código Penal que endurece las sanciones de muchos delitos y que prevé bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años.

Finalmente, con el objetivo de destrabar la llegada de inversiones mineras, se incorpora en el temario la “Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”. El proyecto establece que sea cada provincia la que decida cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera, tema negociado con los gobernadores de la zona andina.

Reformas profundas. Milei trazó este cambio este sábado en Córdoba al presentar los F-16 que sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires. “Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía (que se logra), teniendo una economía que se desarrolla y crece con una sociedad pujante, y también contando con la capacidad de defendernos”, señaló el Presidente, para diferenciarse de “los kirchneristas que nos entregaron un país pobre e indefenso, desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político”.

Estos proyectos que se discutirán en las sesiones extraordinaras y las palabras de bienvenida a las aeronaves de combate marcan la profundidad de las reformas que Milei busca para la segunda parte de su mandato que arranca esta semana.

Una semana en la que se conocerá el índice de inflación de noviembre, por arriba de lo esperado por el gobierno. Este tema es central ya que la promesa de Milei es que la inflación sea de 0 a mitad del 2026. Difícil.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que compila el Banco Central marca la expectativa respecto de una estabilidad del dólar y persistencia de la inflación en torno al 2%. El REM, construido en base a las estimaciones que realizan las consultoras del mercado local, prevé una inflación mensual de 2,3% para noviembre, del 2,1% en diciembre y continuar un sendero mensual descendente que se extiende a mayo del 2026, hasta alcanzar 1,5%. Bajo, pero lejos del 0.

En estos días el Gobierno festejó el anuncio de que vuelve a colocar deuda en dólares en el mercado. El ministro de Economía anunció la emisión de bonos en el mercado voluntario, la primera desde 2018, cuando también era ministro, abriendo otro ciclo de endeudamiento.

El tema es delicado en momentos en que el FMI y bancos de Wall Street le piden al Gobierno que acumule reservas en dólares. Pero Milei explicó en una charla ante empresarios que no piensa seguir este consejo/exigencia que llega desde el Norte. El Presidente no quiere que el Banco Central compre dólares porque eso empuja el tipo de cambio y, cuando sube el dólar, suben los precios.

Temas delicados que se presentan como manchas en el panorama optimista con que Milei encara la segunda parte de su mandato.