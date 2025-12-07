A pocos días de su esperado regreso a la Argentina, Shakira continúa cosechando hitos en la región; la artista no solo se consolidó como la cantante colombiana más escuchada en Uruguay durante 2025, sino que, también, hizo historia en su paso por Montevideo con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“.

La segunda fecha de su tour, en la capital uruguaya, resultó ser el segundo sold out consecutivo del estadio Centenario, un logro sin precedentes para cualquier artista en una misma gira en ese país; este hito de convocatoria masiva se suma a su dominio en las plataformas digitales, donde se confirmó como la artista colombiana con más oyentes mensuales en Spotify durante 2025; el fenómeno de asistencia se materializó con la presencia de 100 mil personas que la vieron en sus dos presentaciones.

A pesar del éxito, el show en Uruguay tuvo un momento de tensión: durante una parte específica, la euforia de los fans escaló a un nivel preocupante, ya que una persona le tiró del pelo mientras interactuaba cerca de la valla de seguridad.

El video se hizo viral en redes y, en las imágenes, se observa a Shakira disfrutando de la conexión con sus seguidores, cuando una persona le tira bruscamente del cabello, causándole dolor y dejándola sorprendida ante el exceso del fanático.

A pesar del incidente, Shakira vivió un show increíble y, ahora, se prepara para su tan esperada llegada a Argentina; impulsada por la convocatoria masiva en Uruguay y su liderazgo récord en plataformas digitales, la artista tiene programados cinco espectáculos en el país.

La diva colombiana se presentará con tres shows en el estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield) en Buenos Aires, los días 8, 9 y 11 de diciembre; posteriormente, llevará su tour al interior del país con dos presentaciones en el Kempes de Córdoba, programadas para los días 14 y 15 del mismo mes.

Leé más notas de La Opinión Austral