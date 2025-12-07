Lali Espósito brindó un show en Uruguay en La rampa de Punta Carretas, en el marco de la gira de su nuevo disco “No vayas a atender cuando el demonio llama”; la artista, una de las más convocantes de la región, reservaba para las miles de personas presentes un momento histórico: la aparición estelar de Natalia Oreiro, con quien protagonizó un crossover repleto de guiños a la nostalgia pop.

El setlist avanzaba con la energía característica de Lali, entre cambios de outfits, hits recientes y coreografías al nivel de las grandes divas internacionales; sin embargo, promediando la noche, la cantante detuvo la música para dirigirse al público y preparar la gran sorpresa, encendiendo la expectativa: “Me pareció bien un homenaje, y, dije: ‘¿Por qué no una canción?’ Siempre la quise cantar y nunca me animé, pero me parece el contexto perfecto para que me acompañen, ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, anunció.

La pausa tuvo una recompensa inmediata y nostálgica: Lali, con un vestido cubierto de piezas brillantes y botas altas negras, cedió el centro del escenario a Natalia Oreiro; la actriz y cantante uruguaya apareció entonando las primeras estrofas de “Cambio Dolor”, el icónico tema de la telenovela “Muñeca Brava”; la euforia estalló cuando, ambas artistas, comenzaron a cantar juntas; Oreiro lució un look rojo total: top, pantalón y botas a juego, sumando alto voltaje visual a la velada.

El dueto entre las divas, trascendió el simple homenaje: ambas artistas bailaron, compartieron abrazos y disfrutaron ser testigos de la euforia que causaban en los presentes, quienes corearon cada palabra del himno noventoso; la complicidad se extendió a “Tu veneno”, otro éxito del repertorio de Oreiro que volvió a sonar en su tierra de origen. “¿Cómo dice, Uruguay?” gritó Natalia, contagiando más energía mientras bailaba junto a Lali.

El momento que se grabará para siempre en la memoria del show, fue el beso que se dieron en mitad del escenario; el gesto, que revolucionó al público, fue capturado en video y no demoró en viralizarse en redes, desatando una ola de comentarios y memes; los usuarios celebraron el cruce con frases, como: “Madres”; “Son mi Britney y Madonna”; “Esto sí es cultura pop”; “Qué clase de fantasía surrealista y hermosa es esta”, dejando en claro que el encuentro entre Espósito y Oreiro superó las fronteras y expectativas del fandom.

